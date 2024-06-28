Как открыть компанию в странах ЕС и какие налоги придется платить в Европе и Украине.

Рабочее совещание в офисе. Фото: inria.fr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Еще недавно открытие компании в Европе было доступно лишь немногим. Однако сегодня эта возможность стала доступна украинским предпринимателям. В связи с военной агрессией со стороны России для многих собственников бизнеса вопрос диверсификации рисков стал особенно актуален. При открытии бизнеса в странах ЕС следует помнить, что условия там отличаются от украинских. Это не значит, что будет лучше или хуже будет просто иначе. В первую очередь это касается налогообложения.

Новини.LIVE рассказывают, как открыть бизнес в странах ЕС, где самые низкие налоги и за что вас могут оштрафовать в Украине на 900 тысяч гривен.

Читайте также:

Как открыть компанию в странах ЕС

В каждой стране ЕС есть свои организационно правовые формы юридических лиц. Однако практика показывает, что наиболее популярной формой является компания с ограниченной ответственностью (КОО). К примеру, в Польше это называется Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z oo). Также можно зарегистрировать аналог физического лица – предпринимателя (ФЛП), который в большинстве европейских стран известен как Self employed person.

Компания с ограниченной ответственностью в ЕС аналогична украинскому обществу с ограниченной ответственностью. Важно учитывать, что местные регуляторные требования могут предусматривать создание компаний в определенной форме отдельных видов деятельности, например акционерного общества.

КОВ имеет установленный минимальный уставный капитал, который необходимо оплатить при регистрации или в течение определенного периода. К примеру, в Словакии он составляет 5000 евро и оплачивается перед регистрацией компании, а в Венгрии — 8000 евро, которые учредители должны внести в течение двух лет.

Для КОО доступны разные механизмы финансирования: уставный капитал, дополнительные взносы, акционерные ссуды. Для регистрации необходимо подготовить стандартный пакет документов, который может изменяться в зависимости от страны. Этот пакет обычно включает решение об учреждении, учредительный документ (устав) и регистрационные формы.

Каждая европейская юрисдикция имеет особенности оформления предпринимательства. Однако общий алгоритм включает в себя следующие этапы: регистрация юридического лица, постановка на учет в качестве налогоплательщика и открытие банковского счета, на который необходимо депонировать уставный капитал.

Для прохождения всех этих этапов оформления предпринимательской деятельности в Европе потребуются:

копии загранпаспорта и внутреннего паспорта учредителя;

резюме;

фото;

договор об аренде помещения под офис;

рекомендательные письма (опционально);

бизнес-план.

Для регистрации КОО или филиала требуется юридический адрес в стране ЕС. Для этого нужно заранее найти коммерческое помещение и заключить договор аренды. Если нужно быстро зарегистрировать компанию, а соответствующий офис еще не найден, можно воспользоваться услугой аренды юридического адреса (так называемая услуга почтового ящика).

После регистрации компании следующим этапом является открытие местного банковского счета. Этот этап часто оказывается наиболее сложным в процессе открытия бизнеса в ЕС.

Местные банки строго соблюдают комплаенс-процедуры, требуя значительное количество документов, касающихся конечных бенефициарных собственников, а также объяснений происхождения средств. При открытии счета необходимо поддерживать постоянное общение с банком и отвечать на многочисленные запросы.

Где у ЕС самые низкие налоги

Польша

При открытии бизнеса в Польше ставка на прибыль составляет всего 9%. Если годовой доход составляет 1,200,000 евро, ставка увеличивается до 19%. НДС составляет 23%, однако, если компания предоставляет услуги за пределами страны, ставка составляет 0%. Взнос в пенсионный фонд составляет 9.76%.

Болгария

Если вы являетесь налоговым резидентом Болгарии, ваш международный доход подлежит налогообложению. Если вы нерезидент, вы будете облагаться налогом только на доход, полученный из болгарских источников, в виде налога на источник дохода или налога на постоянное представительство.

Общий налог на прибыль предприятий в Болгарии составляет 10%. Ставка тоннажного налога на эксплуатацию морских торговых судов также составляет 10%. Налог на прибыль организаторов азартных игр установлен на уровне 15%.

Эстония

Стандартная ставка корпоративного подоходного налога (CIT) в Эстонии составляет 20%. При регулярной выплате дивидендов применяется пониженная ставка CIT в размере 14%.

Венгрия

Венгрия также одна из стран с низким уровнем налогообложения в Европе. Налоговая ставка на физических лиц здесь в размере 15%, а налоговая ставка на прибыль предприятий – в размере 9%. Чтобы стать налоговым резидентом, необходимо провести в стране 183 дня в течение календарного года или постоянное место жительства.

Чехия

Ставка корпоративного налога в Чехии составляет 19%, а ставка подоходного налога для физических лиц – 15% для работников с годовым доходом до 80,648 евро. Для доходов, превышающих эту сумму, применяется налоговая ставка в размере 23%.

Сотрудники обязаны платить 6.5% на социальное обеспечение и 4.5% на медицинское страхование.

Кипр

Вам необходимо уплатить налог на прибыль предприятий в размере 12.5% ​​налогооблагаемой прибыли, а также налог на прирост капитала в размере 20% от прибыли, полученной через компании, генерирующие более 50% стоимости своих активов на Кипре.

Ставка НДС составляет 19%, а специальный взнос на оборону составляет 17% для налоговых резидентов Кипра, получающих доходы от дивидендов, аренды и процентов.

Ирландия

В Ирландии действуют две ставки корпоративного налога: 25% для доходов от пассивной деятельности и 12.5% ​​для доходов от активной торговли. Прибыль, полученная из неторговых источников, таких как аренда и инвестиции, облагается налогом корпоративным налогом по ставке 25%.

Корпоративный налог уплачивается из прибыли, полученной компанией за отчетный период, которая не может превышать одного календарного года.

Почему нужно сообщать о зарубежном бизнесе украинской налоговой

Многие не проинформированы о том, что украинское законодательство требует от своих граждан, зарегистрировавших компанию за границей, сообщать об этом налоговой службе.

Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) был принят в 2020 году. Он начал действовать с 2021 года, однако сроки подачи отчетности постоянно откладывались из-за карантина и военного положения.

Физическое лицо-резидент Украины или юридическое лицо-резидент Украины считается собственником доли в иностранном юридическом лице, если их доля составляет 50% и более или более 10%, при условии, что суммарная доля нескольких резидентов Украины или связанных лиц составляет 50% и более или если они осуществляют фактический контроль за иностранным юридическим лицом.

Прибыль КИК может быть освобождена от налогообложения, если выполняются два условия:

существует соглашение об избежании двойного налогообложения или об обмене информацией между Украиной и юрисдикцией, где зарегистрирована компания,

эффективная ставка налога на прибыль КИК не менее 13% или доля пассивных доходов УИК не превышает 50% общей суммы доходов.

За несоблюдение обязательств по КВН предусмотрены следующие штрафы:

за неподачу отчета о КИК штраф составляет 100 прожиточных минимумов (302 800 грн) для трудоспособного лица на начало налогового года;

за несвоевременное представление отчета — 1 прожиточный минимум (3 028 грн) для трудоспособного лица за каждый день задержки, но не более 50 прожиточных минимумов (151 400 грн);

за несообщение о получении, отчуждении доли в иностранном юридическом лице или фактический контроль над ним в течение 60 дней — штраф в размере 300 прожиточных минимумов (908 400 грн) для трудоспособного лица за каждый такой факт.

Напомним, мы писали, в Министерстве экономики сообщили о наборе всех желающих на безвозмездное обучение от образовательного проекта ReSkill UA с последующим трудоустройством. Предполагается, что по программе украинцы получат 30 тысяч стипендий.

Также мы рассказывали, где в Украине финансистам платят по 200 тысяч гривен. Усиленная мобилизация, внутренняя и внешняя миграции, а также продолжающиеся третий год активные боевые действия негативно влияют на кадровые нужды предприятий и общее состояние компаний.