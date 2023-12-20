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Валюта здорожчала — курс долара у банках та обмінниках

20 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Валюта здорожчала — курс долара у банках та обмінниках
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) знову визначили офіційний курс долара, який наразі 37,32 грн. Зміни у вартості американської валюти також відбулися в інших фінансових установах та обмінниках.

Про це сказано на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними Нацбанку, на 20 грудня курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,32 грн (+0,13);
євро — 40,92 грн/євро (+0,33);
злотий — 9,343 грн/PLN (+0,09).

Курс валют у банках

На основі інформації з порталу Kurs виявлено невеликі зміни у цінах на готівковому валютному ринку України. Середня вартість долара зараз складає 37,27 гривень. При придбанні ця валюта оцінюється в 37,27 гривень, а при реалізації — 37,80 гривень. Щодо євро, його ціна при покупці становить 40,46 гривень, а при продажу — 41,35 гривень.

Курс 20
Курс валют 20 грудня. Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Згідно із звітами порталу Minfin, станом на 20 грудня у валютних обмінниках ціни на долар залишаються відносно стабільними: покупка коштує 37,30 грн (+0,00), а продаж — 37,75 грн (0,00). Щодо євро, його вартість у момент покупки складає 40,55 грн (0,00), а при продажу — 41,15 грн (0,00).

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Нагадаємо, що раніше у Національному банку України (НБУ) висловлювали підтримку щодо рішення про подальше зниження облікової ставки. На цей раз ключовий відсоток зменшився, хоча не настільки значно, як раніше.

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