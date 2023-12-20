Валюта подорожала — курс доллара в банках и обменниках

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) снова определили официальный курс доллара, который сейчас 37,32 грн. Изменения стоимости американской валюты также произошли в других финансовых учреждениях и обменниках.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным Нацбанка, на 20 декабря курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,32 грн (+0,13);

евро — 40,92 грн/евро (+0,33);

злотый — 9,343 грн/PLN (+0,09).

Курс валют в банках

На основе информации из портала Kurs обнаружены небольшие изменения в ценах на наличном валютном рынке Украины. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 37,27 гривны. При покупке эта валюта оценивается в 37,27 гривен, а при реализации – 37,80 гривен. Относительно евро его цена при покупке составляет 40,46 гривен, а при продаже — 41,35 гривен.

Курс валют 20 декабря. Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Согласно отчетам портала Minfin, по состоянию на 20 декабря в валютных обменниках цены на доллар остаются относительно стабильными: покупка стоит 37,30 грн (+0,00), а продажа — 37,75 грн (0,00). Относительно евро его стоимость в момент покупки составляет 40,55 грн (0,00), а при продаже — 41,15 грн (0,00).

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Напомним, что ранее в Национальном банке Украины (НБУ) выражали поддержку решения о дальнейшем снижении учетной ставки. В этот раз ключевой процент уменьшился, хотя не столь значительно, как раньше.