Валюта подорожала — курс доллара в банках и обменниках
В Национальном банке Украины (НБУ) снова определили официальный курс доллара, который сейчас 37,32 грн. Изменения стоимости американской валюты также произошли в других финансовых учреждениях и обменниках.
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по данным Нацбанка, на 20 декабря курс установлен на следующем уровне:
доллар — 37,32 грн (+0,13);
евро — 40,92 грн/евро (+0,33);
злотый — 9,343 грн/PLN (+0,09).
Курс валют в банках
На основе информации из портала Kurs обнаружены небольшие изменения в ценах на наличном валютном рынке Украины. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 37,27 гривны. При покупке эта валюта оценивается в 37,27 гривен, а при реализации – 37,80 гривен. Относительно евро его цена при покупке составляет 40,46 гривен, а при продаже — 41,35 гривен.
Курс валют в обменниках
Согласно отчетам портала Minfin, по состоянию на 20 декабря в валютных обменниках цены на доллар остаются относительно стабильными: покупка стоит 37,30 грн (+0,00), а продажа — 37,75 грн (0,00). Относительно евро его стоимость в момент покупки составляет 40,55 грн (0,00), а при продаже — 41,15 грн (0,00).
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Напомним, что ранее в Национальном банке Украины (НБУ) выражали поддержку решения о дальнейшем снижении учетной ставки. В этот раз ключевой процент уменьшился, хотя не столь значительно, как раньше.
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