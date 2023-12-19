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Ціна на долар зростає — банки та обмінники змінили курс валют

19 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 19 грудня — банки та обмінники змінили курс долара
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) знову визначено офіційний курс долара, який становить більше 37 гривень. Зміни вартості американської валюти також відбулися в фінансових установах та обмінниках.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними Нацбанку, на 19 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,19 грн (+0,17);
  • євро — 40,59 грн/євро (+0,08);
  • злотий — 9,34 грн/PLN (-0,05).

Курс валют у банках

На основі інформації з порталу Kurs можна визначити невеликі зміни у цінах на готівковому валютному ринку України. У середньому вартість долара становить 37,65 гривень. При покупці ця валюта оцінюється в 37,65 гривень, а при продажу — 37,70 гривень. Щодо євро, його ціна при купівлі становить 40,20 гривень, а при продажу — 40,31 гривень.

Курс 19.12.23
Курс валют 19 грудня. Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 19 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,15 грн (+0,00), у продажу — 37,60 грн (0,00). Вартість євро у купівлі — 40,48 грн (0,00), у продажу — 41,10 грн (0,00).

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Нагадаємо, що раніше у Національному банку України (НБУ) висловлювали підтримку щодо рішення про подальше зниження облікової ставки. На цей раз ключовий відсоток зменшився, хоча не настільки значно, як раніше.

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