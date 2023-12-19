Курс доллара на 19 декабря – банки и обменники изменили курс доллара

Цена на доллар растет — банки и обменники сменили курс валют
В Национальном банке Украины (НБУ) снова определен официальный курс доллара, который составляет более 37 гривен. Изменение стоимости американской валюты также произошло в финансовых учреждениях и обменниках.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по данным Нацбанка, на 19 декабря курс установлен на следующем уровне:
- доллар — 37,19 грн (+0,17);
- евро — 40,59 грн/евро (+0,08);
- злотый — 9,34 грн/PLN (-0,05).
Курс валют в банках
На основе информации из портала Kurs можно определить небольшие изменения в ценах на наличном валютном рынке Украины. В среднем стоимость доллара составляет 37,65 грн. При покупке эта валюта оценивается в 37,65 гривен, а при продаже — 37,70 гривен. Относительно евро его цена при покупке составляет 40,20 гривен, а при продаже — 40,31 гривен.
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, 19 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,15 грн (+0,00), в продаже — 37,60 грн (0,00). Стоимость евро в покупке — 40,48 грн (0,00), в продаже — 41,10 грн (0,00).
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Напомним, что ранее в Национальном банке Украины (НБУ) выражали поддержку по решению о дальнейшем снижении учетной ставки. В этот раз ключевой процент уменьшился, хотя не столь значительно, как раньше.
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