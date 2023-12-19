Курс доллара на 19 декабря – банки и обменники изменили курс доллара

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) снова определен официальный курс доллара, который составляет более 37 гривен. Изменение стоимости американской валюты также произошло в финансовых учреждениях и обменниках.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным Нацбанка, на 19 декабря курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,19 грн (+0,17);

евро — 40,59 грн/евро (+0,08);

злотый — 9,34 грн/PLN (-0,05).

Курс валют в банках

На основе информации из портала Kurs можно определить небольшие изменения в ценах на наличном валютном рынке Украины. В среднем стоимость доллара составляет 37,65 грн. При покупке эта валюта оценивается в 37,65 гривен, а при продаже — 37,70 гривен. Относительно евро его цена при покупке составляет 40,20 гривен, а при продаже — 40,31 гривен.

Курс валют 19 декабря. Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 19 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,15 грн (+0,00), в продаже — 37,60 грн (0,00). Стоимость евро в покупке — 40,48 грн (0,00), в продаже — 41,10 грн (0,00).

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Напомним, что ранее в Национальном банке Украины (НБУ) выражали поддержку по решению о дальнейшем снижении учетной ставки. В этот раз ключевой процент уменьшился, хотя не столь значительно, как раньше.