Долар та євро подорожчали — де найвигідніше купувати валюту

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

В Національному банку України (НБУ) знову затвердили офіційний курс долара, встановивши його на рівні 37,02 гривень. Зміни вартості американської валюти також зафіксовані в фінансових установах та обмінниках.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними НБУ, на 18 грудня курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,02 грн (+0,03);

євро — 40,51 грн/євро (+0,10);

злотий — 9,39 грн/PLN (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією з сайту Kurs, ціни на готівковому ринку України трошки змінилися. У середньому, вартість долара становить 37,61 грн. При покупці ця валюта коштує 37,51 грн, а при продажу — 37, 661 грн. Щодо євро, його ціна у купівлі складає 40, 78 грн, а в продажу — 40, 97 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 18 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,54 грн (+0,02), у продажу — 37,60 грн (0,00). Вартість євро у купівлі — 40,79 грн (-0,00), у продажу — 40,95 грн (0,00).

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Нагадаємо, раніше в Національному банку України (НБУ) висловили підтримку стосовно рішення про подальше зниження облікової ставки. У цей раз ключовий відсоток зменшився, але не настільки значно.