Доллар и евро подорожали — где выгоднее всего покупать валюту

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК - Украина

В Национальном банке Украины (НБУ) снова утвердили официальный курс доллара , установив его на уровне 37,02 гривен. Изменения стоимости американской валюты также отмечены в финансовых учреждениях и обменниках.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка .

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Так, по данным НБУ, на 18 декабря курс установлен на таком уровне:

доллар — 37,02 грн (+0,03);

евро — 40,51 грн/евро (+0,10);

злотый — 9,39 грн/PLN (+0,02).

Курс валют в банках

По информации с сайта Kurs, цены на наличном рынке Украины немного изменились. В среднем стоимость доллара составляет 37,61 грн. При покупке эта валюта стоит 37,51 грн, а при продаже — 37,661 грн. Относительно евро, его цена в покупке составляет 40,78 грн, а в продаже — 40,97 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , 18 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,54 грн (+0,02), в продаже — 37,60 грн (0,00). Стоимость евро в покупке — 40,79 грн (-0,00), в продаже — 40,95 грн (0,00).

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Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) выразили поддержку по поводу решения о дальнейшем снижении учетной ставки. В этот раз ключевой процент снизился, но не столь значительно.