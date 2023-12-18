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Доллар и евро подорожали — где выгоднее всего покупать валюту

18 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Доллар и евро подорожали — где выгоднее всего покупать валюту
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК - Украина
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) снова утвердили официальный курс доллара , установив его на уровне 37,02 гривен. Изменения стоимости американской валюты также отмечены в финансовых учреждениях и обменниках.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка .

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Так, по данным НБУ, на 18 декабря курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 37,02 грн (+0,03);
  • евро — 40,51 грн/евро (+0,10);
  • злотый — 9,39 грн/PLN (+0,02).

Курс валют в банках

По информации с сайта Kurs, цены на наличном рынке Украины немного изменились. В среднем стоимость доллара составляет 37,61 грн. При покупке эта валюта стоит 37,51 грн, а при продаже — 37,661 грн. Относительно евро, его цена в покупке составляет 40,78 грн, а в продаже  — 40,97 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , 18 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,54 грн (+0,02), в продаже  — 37,60 грн (0,00). Стоимость евро в покупке  — 40,79 грн (-0,00), в продаже  — 40,95 грн (0,00).

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Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) выразили поддержку по поводу решения о дальнейшем снижении учетной ставки. В этот раз ключевой процент снизился, но не столь значительно.

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