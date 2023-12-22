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В Україні стрімко дорожчають долар та євро — ситуація на ринку

22 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 22 грудня — валюта активно дорожчає
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) знову підвищили вартість долара на 22 грудня 2023 року. У фінустановах й обмінниках американська валюта також зросла у ціні.

Дані оприлюднені на порталі Нацбанку.

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Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 22 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,59 грн (+0,04);
  • євро — 41,28 грн/євро (+0,22);
  • злотий — 9,51 грн/PLN (+0,06).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також підвищилась у ціні. У середньому долар коштує 38,12 грн. У купівлі — 37,57 грн (+0,09), у продажу — 38,13 грн (+0,09). Вартість євро у купівлі 40,96 грн (+0,12), в продажу — 41,92 грн (+0,14).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 22 грудня
Джерело: КУрс

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах, за даними сайту Minfin, долар у купівлі коштує 38,03 грн (+0,03), у продажу — 38,20 грн. Вартість євро у купівлі — 41,60 грн (+0,10), у продажу — 41,90 грн (+0,15).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі. 

Раніше ми писали, що у Національному банку оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.

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