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В Украине стремительно дорожают доллар и евро — ситуация на рынке

22 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 22 декабря — валюта активно дорожает
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины снова повысили стоимость доллара на 22 декабря 2023 года. В финучреждениях и обменниках американская валюта также выросла в цене.

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка.

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Так, согласно официальной информации НБУ, на 22 декабря курс установлен на следующем уровне:

  • доллар — 37,59 грн (+0,04);
  • евро — 41,28 грн/евро (+0,22);
  • злотый — 9,51 грн/PLN (+0,06).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта также повысилась в цене. В среднем доллар стоит 38,12 грн. В покупке — 37,57 грн (+0,09), в продаже — 38,13 грн (+0,09). Стоимость евро в покупке 40,96 грн (+0,12), в продаже — 41,92 грн (+0,14).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 22 грудня
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах, по данным сайта Minfin, доллар в покупке стоит 38,03 грн (+0,03), в продаже — 38,20 грн. Стоимость евро в покупке — 41,60 грн (+0,10), в продаже — 41,90 грн (+0,15).

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Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Ранее мы писали, что в Национальном банке оценили ситуацию на украинском валютном рынке к концу 2023 года. Утверждают, что определенная девальвация гривны обусловлена ростом спроса на иностранную валюту.

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