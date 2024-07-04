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В Україні різко впав долар — актуальні дані НБУ та банків

4 липня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 5 липня — долар впав у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках почав знову опускатися. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 5 липня 2024 року також затверджено офіційний курс долара на нижчому рівні.

Про це свідчить інформація на сайті Центробанку та порталах з моніторингу.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,54 грн (-0,21);
  • євро — 43,78 грн (-0,06);
  • злотий — 10,19 грн (0,00).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар почав дешевшати. Коштує у середньому під час купівлі 40,46 грн (-0,09), під час продажу — 40,95 грн (-0,11). Євро у купівлі коштує — 43,58 грн (+0,02), у продажу — 44,27 грн (+0,02).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,30 грн (-0,10), у продажу — 40,90 грн (-0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (-0,25), продають — за 40,80 грн (-0,14). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,55 грн (-0,05), під час продажу — 41,05 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією видання Minfin, в обмінниках американська валюта під час купівлі коштує 40,80 грн (-0,05), під час продажу — 40,90 грн (-0,09). Євро коштує у купівлі 44,10 грн (+0,05), у продажу — 44,25 грн (0,00).

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Нагадаємо, в НБУ повідомили, що регулятор планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.

Ми також писали, що за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, понад 95% українців не відчують обмеження на карткові перекази. Більше того, банки можуть переглянути встановлені ліміти на перекази.

НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро долар

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