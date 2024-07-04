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В Украине резко упал доллар — актуальные данные НБУ и банков

4 июля 2024 23:05
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Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 5 июля — доллар упал в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках начал снова опускаться. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 5 июля 2024 года также утвержден официальный курс доллара на более низком уровне.

Об этом свидетельствует информация на сайте Центробанка и порталах по мониторингу.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,54 грн (-0,21);
  • евро — 43,78 грн (-0,06);
  • злотый — 10,19 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар начал дешеветь. Стоит в среднем при покупке 40,46 грн (-0,09), при продаже — 40,95 грн (-0,11). Евро в покупке стоит — 43,58 грн (+0,02), в продаже — 44,27 грн (+0,02).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,30 грн (-0,10), в продаже — 40,90 грн (-0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (-0,25), продают — за 40,80 грн (-0,14). В Ощадбанке стоит при покупке 40,55 грн (-0,05), при продаже — 41,05 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации издания Minfin, в обменниках американская валюта при покупке стоит 40,80 грн (-0,05), при продаже — 40,90 грн (-0,09). Евро стоит в покупке 44,10 грн (+0,05), в продаже — 44,25 грн (0,00).

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Напомним, в НБУ сообщили, что регулятор планирует ввести ограничения на переводы с карты на карту (P2P-переводы). В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.

Мы также писали, что по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, более 95% украинцев не испытают ограничения на карточные переводы. Более того, банки могут просмотреть установленные лимиты на переводы.

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