Ціна на долар — як змінилась вартість валюти у банках та обмінниках

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) 23 грудня знову встановлено офіційний курс долара, який на даний момент становить 37,59 грн. Зміни в вартості американської валюти у Нацбанку не зафіксовані, проте в інших фінансових установах та обмінниках ситуація трохи змінилася.

Про це сказано на офіційному сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 23 грудня курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,59 грн (+0,00);

євро — 41,28 грн/євро (+0,00);

злотий — 9,51 грн/PLN (+0,00).

Курс валют у банках

Згідно з інформацією, наданою порталом Kurs, на готівковому валютному ринку України американська валюта також не відзначилася підвищенням ціни. У середньому долар оцінюється в 38,12 грн. При покупці його вартість становить 37,57 грн (+0,00), а при продажу — 38,12 грн (-0,01). Щодо євро, його ціна зросла, — при покупці складає 41,06 грн (+0,10), а при продажу — 41,99 грн (+0,08).

Курс валют 23 грудня. Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Відповідно до інформації, поданої на сайті Minfin, в обмінних пунктах курс долара становить 37,90 грн при купівлі та 38,05 грн при продажу. Щодо євро, його ціна при купівлі складає 41,60 грн, а при продажу — 41,80 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у Національному банку оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.