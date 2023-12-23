Ціна на долар — як змінилась вартість валюти у банках та обмінниках
У Національному банку України (НБУ) 23 грудня знову встановлено офіційний курс долара, який на даний момент становить 37,59 грн. Зміни в вартості американської валюти у Нацбанку не зафіксовані, проте в інших фінансових установах та обмінниках ситуація трохи змінилася.
Про це сказано на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 23 грудня курс встановлено на такому рівні:
- долар — 37,59 грн (+0,00);
- євро — 41,28 грн/євро (+0,00);
- злотий — 9,51 грн/PLN (+0,00).
Курс валют у банках
Згідно з інформацією, наданою порталом Kurs, на готівковому валютному ринку України американська валюта також не відзначилася підвищенням ціни. У середньому долар оцінюється в 38,12 грн. При покупці його вартість становить 37,57 грн (+0,00), а при продажу — 38,12 грн (-0,01). Щодо євро, його ціна зросла, — при покупці складає 41,06 грн (+0,10), а при продажу — 41,99 грн (+0,08).
Курс валют в обмінниках
Відповідно до інформації, поданої на сайті Minfin, в обмінних пунктах курс долара становить 37,90 грн при купівлі та 38,05 грн при продажу. Щодо євро, його ціна при купівлі складає 41,60 грн, а при продажу — 41,80 грн.
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Нагадаємо, у Національному банку оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.
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