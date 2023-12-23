Цена на доллар — как изменилась стоимость валюты в банках и обменниках

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) 23 декабря снова установлен официальный курс доллара, который на данный момент составляет 37,59 грн. Изменения стоимости американской валюты в Нацбанке не зафиксированы, однако в других финансовых учреждениях и обменниках ситуация несколько изменилась.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 23 декабря курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,59 грн (+0,00);

евро — 41,28 грн/евро (+0,00);

злотый — 9,51 грн/PLN (+0,00).

Курс валют в банках

Согласно информации, предоставленной порталом Kurs, на наличном валютном рынке Украины американская валюта также не отметилась повышением цены. В среднем доллар оценивается в 38,12 грн. При покупке его стоимость составляет 37,57 грн (+0,00), а при продаже — 38,12 грн (-0,01). Относительно евро его цена выросла, — при покупке составляет 41,06 грн (+0,10), а при продаже — 41,99 грн (+0,08).

Курс валют 23 декабря. Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Согласно информации, представленной на сайте Minfin, в обменных пунктах курс доллара составляет 37,90 грн при покупке и 38,05 грн при продаже. Относительно евро его цена при покупке составляет 41,60 грн, а при продаже — 41,80 грн.

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Напомним, в Национальном банке оценили ситуацию на украинском валютном рынке к концу 2023 года. Утверждают, что определенная девальвация гривны обусловлена ростом спроса на иностранную валюту.