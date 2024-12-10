Рынок зерна в декабре 2024 года - что происходит с ценами на ячмень

Зерно в ладонях. Фото: Pixabay

Благодаря активному интересу покупателей в декабре и недостаточному количеству предложений на украинском рынке зерновых стремительно растут цены на фуражный ячмень. Так, на протяжении последней недели эта культура подорожала почти на 100 грн за тонну.

Сколько стоит тонна фуражного ячменя

Фуражный ячмень на внутреннем рынке постепенно дорожает с 3 декабря. Цена на культуру активно росла, как свидетельствуют данные на специализированном портале Tripoli.land 3, 4, 5 и 6 числа – с 7 876 грн за т до 7 922 грн за т.

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По состоянию на 10 декабря цена на ячмень не претерпела изменений. Так, чтобы приобрести тонну ячменя, нужно заплатить 7 922 грн.

Почему могут меняться цены на ячмень

Цена на ячмень в Украине формируется на основе многих факторов. Все зависит от:

мирового предложения;

сезонности;

логистических особенностей;

географии транспорта и т.д.

Еще один важный показатель, напрямую влияющий на стоимость — качество зерновой культуры.

Что еще стоит знать

В Украине с 1 декабря 2024 будет действовать режим экспортного обеспечения для аграриев. Министерство аграрной политики и продовольствия будет ежемесячно рассчитывать минимальные экспортные цены на такую продукцию:

мед;

орехи;

пшеница;

рожь;

ячмень;

овес;

кукуруза;

соевые бобы;

семена рапса;

подсолнечное семя;

соевое масло;

подсолнечное масло;

масло рапсовое;

жмых.

Между тем, напомним, что на внутреннем рынке резко подешевел подсолнечник. Теперь тонну семян можно приобрести за 24 822 грн.

Также мы писали, что в начале зимы в Украине начала дорожать соя. По мнению экспертов, в ближайшее время эта культура будет только прибавлять в цене.