Цены на ячмень 11 января —как изменилась стоимость в Украине

Вагон с украинским зерном. Фото: УНИАН

Фуражный ячмень является довольно востребованной кормовой культурой, которая популярна не только в Украине, но и в мире. Этот вид культуры, как правило, является дешевым, но при этом фуражный ячмень содержит в себе много необходимых полезных элементов, что влияет на его стоимость.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит фуражный ячмень по состоянию на 11 января.

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Цены на фуражный ячмень — сколько стоит тонна

В течение последней недели на экспортном украинском рынке закупочные цены на фуражный ячмень росли. Поддержку ценам оказывало ограниченное предложение от сельхозпроизводителей и высокий спрос импортеров.

На формирование цен дополнительно влияла и девальвация украинской гривны относительно доллара, поэтому закупочные предложения на фуражный ячмень в конце недели выросли на 100-200 грн за тонну.

Тем временем, как свидетельствуют данные профильного портала Tripoli.land, по состоянию на 11 января на украинском агрорынке тонна фуражного ячменя торгуется по 8 342 грн/тонна.

Примечательно, что стоимость культуры росла на протяжении всей последней недели, начиная с 3 января, когда ячмень стоил дешевле всего — 8 100 грн/тонна.

Что происходит в украинском аграрном секторе

В январе между Украиной и Польшей начнется новый этап борьбы, которая возникла вокруг транзита украинского зерна. Так, с 13 числа польские налоговики усиленно будут контролировать грузовые перевозки из Украины. Известно, что проверяться будут украинские перевозчики, с целью снизить уровень контрабанды.

К слову, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что польские фермеры видят угрозу в украинских продуктах. Все потому, что украинская продукция является качественной, поэтому способна конкурировать на европейском рынке с другими поставщиками.

Также напомним, что в Украине стремительно дорожает кукуруза. Аналитики объясняют, что подорожание связано со слабым предложением на рынке зерновых и неудовлетворенным спросом.