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ПриватБанк дал советы на случай сбоя в работе мобильных операторов

15 декабря 2023 09:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Сбой в работе мобильных операторов — ПриватБанк дал советы клиентам
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" дало рекомендации для своих бизнес-клиентов на случай сбоя в работе операторов мобильной связи. Для этого на смартфон следует скачать специальные приложения.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Что делать в случае сбоя в работе мобильных операторов

Как отмечают в пресс-центре, в случае сбоев в работе мобильного оператора можно воспользоваться несколькими советами для дальнейшей работы с "Приват24 для бизнеса".

Для этого нужно установить на смартфон мобильные приложения Приват24 Google Play, App Store, AppGallery и "Приват24 для бизнеса" Google Play, App Store, AppGallery.

Для входа в "Приват24 для бизнеса" следует настроить и использовать вход с помощью биометрии. Для этого можно воспользоваться видеоинструкцией.

 

В банке отмечают, что этот способ позволит заходить в приложение при наличии интернета независимо от того, есть мобильная связь или нет.

Чтобы войти в вебверсию "Приват24 для бизнеса", нужно воспользоваться надежной точкой доступа в Интернет.

В то же время самым быстрым способом войти является отсканирование мобильного приложения Приват24 или "Приват24 для бизнеса" QR-кода, размещенного на стартовой странице.

В случае, если используются другие способы авторизации (через логин от Приват24 или "Приват24 для бизнеса" или с помощью квалифицированной электронной подписи) — после ввода пароля запрос на подтверждение авторизации поступит сначала в Приват24. Запрос нужно подтвердить. В случае, если банк не дождался подтверждения на этом этапе, через две минуты клиент получит запрос через телефонный звонок, еще через две минуты через SMS-сообщение.

Если не было ни звонка, ни SMS, сначала нужно войти в Приват24. После этого нужно снова повторить вход на стартовой странице по ссылке тем же или иным способом авторизации.

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк запускает льготные тарифы своим бизнес-клиентам. Финучреждение предложит на год обслуживание новых зарплатных проектов без комиссии.

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Клиенты ПриватБанка смогут получать переводы SWIFT в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.

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