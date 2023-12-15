Збій в роботі мобільних операторів — ПриватБанк дав поради клієнтам

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" дала рекомендації для своїх бізнес-клієнтів на випадок збою в роботі операторів мобільного зв'язку. Для цього на смартфон варто завантажити спеціальні застосунки.

Про це інформує пресслужба банку.

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Як зазначають у пресцентрі, у випадку збоїв у роботі мобільного оператора можна скористатися кількома порадами для подальшої роботи з "Приват24 для бізнесу".

Для цього потрібно встановити на смартфон мобільні застосунки Приват24 Google Play, App Store, AppGallery та "Приват24 для бізнесу" Google Play, App Store, AppGallery.

Для входу у "Приват24 для бізнесу" варто налаштувати та використовувати вхід за допомогою біометрії. Для цього можна скористатися відеоінструкцією.

У банку зауважують, що цей спосіб дасть змогу заходити в застосунок за наявності інтернету незалежно від того, є мобільний зв’язок чи ні.

Щоб увійти у вебверсію "Приват24 для бізнесу", потрібно скористатися надійною точкою доступу до мережі Інтернет.

Водночас, найшвидшим способом увійти є відсканування мобільним застосунком Приват24 або "Приват24 для бізнесу" QR-коду, розміщеного на стартовій сторінці.

У разі, якщо використовуються інші способи авторизації (через логін від Приват24 або "Приват24 для бізнесу" або за допомогою кваліфікованого електронного підпису) — після введення пароля запит на підтвердження авторизації надійде спочатку у Приват24. Запит необхідно підтвердити. У разі, якщо банк не дочекався підтвердження на цьому етапі — через дві хвилини клієнт отримає запит через телефонний дзвінок, ще через дві хвилини — через SMS-повідомлення.

Якщо не було ані дзвінка, ані SMS, то спочатку треба увійти в Приват24. Після цього потрібно знову повторити вхід на стартовій сторінці за посиланням у той же чи в інший спосіб авторизації.

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Нагадаємо, ПриватБанк запускає пільгові тарифи для своїх бізнес-клієнтів. Фінустанова запропонує на рік обслуговування нових зарплатних проєктів без комісії.

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.