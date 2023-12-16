Карты Ощадбанка — украинцы жалуются на списание крупных комиссий

Ощадбанк снимает с карт украинцев по 100 гривен — какие причины
Государственное финучреждение "Ощадбанк" может списывать с банковских карт украинцев по 100 гривен. В банке дали пояснения, в каких случаях предусмотрена такая комиссия.
Об этом говорится на странице финучреждения в Facebook.
Списание комиссии по картам Ощадбанка
Как отмечается в одном из сообщений клиентов, мужчина заметил, что банк снял с карты 100 гривен. Он объяснил, что является пенсионером и списание таких сумм — это "схема кражи".
"Ощад — это воры. Внедрить схему воровства у пенсов по 100 грн ежемесячно. Это действительно — "репутация", — говорится в жалобе украинца.
Как предотвратить списание денег
В финучреждении объяснили, почему списывают такую сумму комиссии с банковских карт своих клиентов. Представитель банка отметил, что сумма в 100 гривен является комиссией по обслуживанию. Ее снимают с тех счетов, по которым не было транзакций в течение года.
"Банк не похищает средства со счетов клиентов. Комиссия в размере 100 гривен за обслуживание неактивного счета списывается только тогда, когда по счету и за карточкой не было никаких зачислений и списаний за последние 12 месяцев", — говорится в сообщении.
При этом само обслуживание неактивного счета оплачивается только при наличии денег на карте. Комиссию не снимают взаймы. В случае, когда остаток средств на счете меньше суммы установленного тарифа, комиссию списывают в размере остатка денег на счете. Для того, чтобы избежать списания, необходимо периодически пользоваться картой.
Больше об Ощадбанке
Напомним, в Ощадбанке рассказали, когда происходит блокирование банковских счетов пенсионеров. Сейчас банк продолжает зачислять средства на карты, на которых завершился срок действия.
Ранее в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.
Также в Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.
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