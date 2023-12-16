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Ощадбанк знімає з карток українців по 100 гривень — які причини

16 грудня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Картки Ощадбанку — українці скаржаться на списання великих комісій
Чоловік з банківською карткою. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" може списувати з банківських карток українців по 100 гривень. У банку дали пояснення, в яких випадках передбачена така комісія.

Про це йдеться на сторінці фінустанови у Facebook.

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Списання комісії з карток Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень клієнтів, чоловік помітив, що банк зняв з картки 100 гривень. Він пояснив, що є пенсіонером і списання таких сум є "схемою крадіжки".

"Ощад — це злодії. Впровадити схему крадіжок у пенсів по 100 грн щомісяця. Це справді — "репутація", — йдеться у скарзі українця.

 

Ощадбанк
Джерело: FB Ощадбанк

Як запобігти списанню грошей

У фінустанові пояснили, чому списують таку суму комісії  з банківських карток своїх клієнтів. Представник банку зауважив, що сума у 100 гривень є комісією за обслуговування. Її знімають з тих рахунків, за якими не було транзакцій упродовж року.

"Банк не викрадає кошти з рахунків клієнтів. Комісія у розмірі 100 гривень за обслуговування неактивного рахунку списується лише тоді, якщо за рахунком та за карткою не було жодних зарахувань та списань протягом останніх 12 місяців", — йдеться у повідомленні.

При цьому саме обслуговування неактивного рахунку оплачується тільки за наявності грошей на картці. Комісію не знімають у борг. У випадку, коли залишок коштів на рахунку менший за суму встановленого тарифу, комісію списують у розмірі залишку грошей на рахунку.  Для того, щоб уникнути списання, необхідно періодично користуватися карткою.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли, коли відбувається блокування банківських рахунків пенсіонерів. Зараз банк продовжує зараховувати кошти на картки, у яких завершився термін дії.

Раніше в Ощадбанку заявляли, що з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

Також в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську картку, термін дії якої вичерпаний.

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