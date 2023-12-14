Ощадбанк розповів про блокування пенсійних карток — що важливо знати

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, коли відбувається блокування банківських рахунків пенсіонерів. Зараз банк продовжує зараховувати кошти на картки, у яких завершився термін дії.

Про це розповіли в одній із філій АТ "Ощадбанк".

Читайте також:

Блокування пенсійних карток Ощадбанку

За словами начальниці філії Донецького обласного управління Ощадбанку Ганни Прасол, пенсіонерам, дія карток яких призупинена з квітня 2022 року, надалі зараховують пенсії, де б вони не перебували. Блокування банківського рахунку відбувається лише у випадку смерті пенсіонера, однак всі кошти віддають рідним померлого.

"Банк — як агент, уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій здійснює Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки", — зауважила вона.

Це також стосується клієнтів Ощадбанку, які зараз перебувають на окупованих територіях, зокрема, ще з 2014 року.

"Якщо ми отримуємо інформацію про смерть клієнта, а ми її отримуємо офіційно від Пенсійного фонду, ми, згідно зі своїми внутрішніми документами, блокуємо його рахунок для того, щоб очікувати вже звернення", — зазначила представниця банку.

Якщо на заблокованих банківських картах пенсіонерів залишилися кошти, зараховані після смерті, банк повертає їх у Пенсійний фонд. Якщо гроші накопичувались більше року, то вони очікуватимуть свого спадкоємця.

Лише в тому разі банк надалі буде зараховувати кошти, якщо не отримав офіційну інформацію про смерть пенсіонера.

Ощадбанк вже два роки як пролонгує термін дії платіжних карток, який завершився з квітня 2022 року. Тобто клієнтам не потрібно звертатися в банк для заміни карток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в державному Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.

Раніше в Ощадбанку заявляли, що з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

Також в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.