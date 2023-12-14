Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Відомо, коли Ощадбанк припинить зараховувати пенсії на картки arrow

Відомо, коли Ощадбанк припинить зараховувати пенсії на картки

14 грудня 2023 09:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк розповів про блокування пенсійних карток — що важливо знати
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державному "Ощадбанку" розповіли, коли відбувається блокування банківських рахунків пенсіонерів. Зараз банк продовжує зараховувати кошти на картки, у яких завершився термін дії.

Про це розповіли в одній із філій АТ "Ощадбанк".

Читайте також:

Блокування пенсійних карток Ощадбанку

За словами начальниці філії Донецького обласного управління Ощадбанку Ганни Прасол, пенсіонерам, дія карток яких призупинена з квітня 2022 року, надалі зараховують пенсії, де б вони не перебували. Блокування банківського рахунку відбувається лише у випадку смерті пенсіонера, однак всі кошти віддають рідним померлого.

"Банк — як агент, уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій здійснює Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки", — зауважила вона.

Це також стосується клієнтів Ощадбанку, які зараз перебувають на окупованих територіях, зокрема, ще з 2014 року.

"Якщо ми отримуємо інформацію про смерть клієнта, а ми її отримуємо офіційно від Пенсійного фонду, ми, згідно зі своїми внутрішніми документами, блокуємо його рахунок для того, щоб очікувати вже звернення", — зазначила представниця банку.

Якщо на заблокованих банківських картах пенсіонерів залишилися кошти, зараховані після смерті, банк повертає їх у Пенсійний фонд. Якщо гроші накопичувались більше року, то вони очікуватимуть свого спадкоємця.

Лише в тому разі банк надалі буде зараховувати кошти, якщо не отримав офіційну інформацію про смерть пенсіонера.

Ощадбанк вже два роки як пролонгує термін дії платіжних карток, який завершився з квітня 2022 року. Тобто клієнтам не потрібно звертатися в банк для заміни карток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в державному Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.

Раніше в Ощадбанку заявляли, що з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

Також в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі