Ощадбанк рассказал о блокировании пенсионных карт — что важно знать

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали, когда происходит блокирование банковских счетов пенсионеров. Сейчас банк продолжает зачислять средства на карты, на которых завершился срок действия.

Об этом рассказали в одном из филиалов АО "Ощадбанк".

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Блокировка пенсионных карт Ощадбанка

По словам начальницы филиала Донецкого областного управления Ощадбанка Анны Прасол, пенсионерам, действие карточек которых приостановлено с апреля 2022 года, в дальнейшем зачисляют пенсии, где бы они ни находились. Блокировка банковского счета происходит только в случае смерти пенсионера, однако все средства отдают родным умершего.

"Банк — как агент, уполномоченный зачислять средства на карты пенсионеров. Начисление этих пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины, а мы уже осуществляем, согласно спискам, зачисление именно на карты", — отметила она.

Это также касается клиентов Ощадбанка, которые находятся на оккупированных территориях, в частности, еще с 2014 года.

"Если мы получаем информацию о смерти клиента, а мы ее получаем официально от Пенсионного фонда, мы, согласно своим внутренним документам, блокируем его счет для того, чтобы ожидать уже обращения", — отметила представитель банка.

Если на заблокированных банковских картах пенсионеров остались денежные средства, зачисленные после смерти, банк возвращает их в Пенсионный фонд. Если деньги накапливались больше года, то они будут ждать своего наследника.

Только в том случае банк в дальнейшем будет перечислять средства, если не получил официальную информацию о смерти пенсионера.

Ощадбанк уже два года как пролонгирует срок действия платежных карт, который завершился с апреля 2022 года. То есть клиентам не нужно обращаться в банк для замены карт.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в государственном Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.

Ранее в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.

Также в Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.