Ощад запустил для предпринимателей платформу — какие преимущества

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" оценило результаты работы специализированной платформы по поддержке предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью "ОщадБизнес" теперь можно оперативно подать заявку на финансирование.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Подробнее о платформе "ОщадБизнес"

"2023 год стал годом старта для платформы ОщадБизнес, с которой подать заявку на финансирование можно онлайн за считанные шаги", — отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Там подчеркнули, что Ощадбанк в течение года поддерживал украинский бизнес, поскольку во время войны невероятно важно дальнейшее функционирование предприятий, открытие новых макро-, микро- и средних бизнесов.

Финансирование предпринимателей в 2023 году

За результатами работы в конце года банк вышел на следующие показатели:

ОщадБизнес попал в тройку лидеров по кредитам среди финучреждений — теперь кредитный портфель составляет 21,6 млрд гривен;

банк теперь в тройке лидеров по количеству клиентов — предоставил услуги около 213 тыс. клиентов;

второй по пассивам — 40,2 млрд гривен портфель пассивов;

на втором месте по финансированию агропромышленного комплекса — профинансировано более 4,3 тысячи клиентов, общая сумма финансирования достигает 11 млрд гривен;

банк в лидерах по кредитованию ЭКА — выдал кредитов на 311 млн гривен, поддержал экспорт на 3,8 млрд гривен;

лидер по кредитованию по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" — совокупно выдал кредитов на 31,5 млрд гривен.

"Украинский бизнес показывает, что в любое время возможно развивать собственное дело, работать на поддержку страны и быть прочной опорой экономики. ОщадБизнес с гордостью помогает ему в этом. Вместе мы сильны, вместе придем к победе и расцвету Украины", — отметили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, в декабре банк обновил тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.

Ранее в Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.