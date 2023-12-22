Ощад запустив для підприємців платформу — які переваги

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" оцінила результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою "ОщадБізнес" тепер можна оперативно подати заявку на фінансування.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про платформу "ОщадБізнес"

"2023 став роком старту для платформи ОщадБізнес, з якою подати заявку на фінансування можна онлайн за лічені кроки", — зазначається у повідомленні пресслужби банку.

Там зауважили, що Ощадбанк упродовж року підтримував український бізнес, оскільки під час війни неймовірно важливе подальше функціонування підприємств, відкриття нових макро-, мікро- й середніх бізнесів.

Фінансування підприємців у 2023 році

За результатами роботи наприкінці року банк вийшов на такі показники:

ОщадБізнес потрапив у трійку лідерів за кредитами серед фінустанов — тепер кредитний портфель становить 21,6 млрд гривень;

банк тепер у трійці лідерів за кількістю клієнтів — надав послуги близько 213 тис. клієнтів;

другий за пасивами — 40,2 млрд гривень портфель пасивів;

на другому місці за фінансуванням агропромислового комплексу — профінансовано понад 4,3 тисячі клієнтів, загальна сума фінансування сягає 11 млрд гривень;

банк в лідерах з кредитування ЕКА — видав кредитів на 311 млн гривень, підтримав експорт на 3,8 млрд гривень;

лідер з кредитування за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" — сукупно видав кредитів на 31,5 млрд гривень.

"Український бізнес показує, що за будь-яких часів можливо розвивати власну справу, працювати на підтримку країни й бути міцною опорою економіки. ОщадБізнес із гордістю допомагає йому в цьому. Разом ми сильні, разом прийдемо до перемоги й розквіту України", — наголосили у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у грудні банк оновив тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

Раніше в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську картку, термін дії якої вичерпаний.