Ощад запустив для підприємців платформу — які переваги

Ощадбанк запустив важливу платформу — що змінилось для клієнтів
Державна фінустанова "Ощадбанк" оцінила результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою "ОщадБізнес" тепер можна оперативно подати заявку на фінансування.
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Детальніше про платформу "ОщадБізнес"
"2023 став роком старту для платформи ОщадБізнес, з якою подати заявку на фінансування можна онлайн за лічені кроки", — зазначається у повідомленні пресслужби банку.
Там зауважили, що Ощадбанк упродовж року підтримував український бізнес, оскільки під час війни неймовірно важливе подальше функціонування підприємств, відкриття нових макро-, мікро- й середніх бізнесів.
Фінансування підприємців у 2023 році
За результатами роботи наприкінці року банк вийшов на такі показники:
- ОщадБізнес потрапив у трійку лідерів за кредитами серед фінустанов — тепер кредитний портфель становить 21,6 млрд гривень;
- банк тепер у трійці лідерів за кількістю клієнтів — надав послуги близько 213 тис. клієнтів;
- другий за пасивами — 40,2 млрд гривень портфель пасивів;
- на другому місці за фінансуванням агропромислового комплексу — профінансовано понад 4,3 тисячі клієнтів, загальна сума фінансування сягає 11 млрд гривень;
- банк в лідерах з кредитування ЕКА — видав кредитів на 311 млн гривень, підтримав експорт на 3,8 млрд гривень;
- лідер з кредитування за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" — сукупно видав кредитів на 31,5 млрд гривень.
"Український бізнес показує, що за будь-яких часів можливо розвивати власну справу, працювати на підтримку країни й бути міцною опорою економіки. ОщадБізнес із гордістю допомагає йому в цьому. Разом ми сильні, разом прийдемо до перемоги й розквіту України", — наголосили у банку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у грудні банк оновив тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.
Раніше в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську картку, термін дії якої вичерпаний.
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