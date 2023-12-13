Клиентам Ощадбанка доступна новая услуга — какие преимущества

Ощадбанк рассказал о нововведениях для владельцев карт — кого коснется
Государственное финучреждение "Ощадбанк" презентовало очередное нововведение. Теперь клиентам доступна услуга "Личный кабинет нотариуса".
Об этом сообщается на сайте банка.
Подробнее о новом сервисе в Ощадбанке
Как отметили в Нотариальной палате Украины, речь идет о новом сервисе, призванном упростить процедуру предоставления и получения ответов на запросы нотариусов.
Воспользоваться им могут государственные или частные нотариусы, которые авторизуются на сайте при помощи квалифицированной электронной подписи.
"Личный кабинет нотариуса" предоставит возможность:
- создать и отправить в электронном виде запрос в Ощадбанк для получения сведений об остатках денег умерших владельцев для оформления наследства или выписки по счетам в ценных бумагах;
- получить ответы от Ощадбанка на запрос в электронном виде с наложенной цифровой подписью;
- быстро просмотреть запросы и ответы Ощадбанка в электронном виде;
- отследить в любой момент статусы обработки банком запросов нотариуса.
Как воспользоваться услугой
Пошаговая инструкция подачи обращения через "Кабинет нотариусов":
- зайти на сайт и выполнить шаги для регистрации, указанные в Руководстве пользователя;
- в личном кабинете для оформления запроса на получение данных об остатках денег на счетах/выписках по счетам в ЦБ умерших владельцев счетов нужно выбрать виджет "Кабинет нотариусов";
- после ввода данных добавить во вложение файл текста нотариального запроса и документ, подтверждающий смерть клиента и найти клавишу "Отправить запрос";
- подписать запрос, после чего он автоматически отправится в системы АО "Ощадбанк";
- просмотреть запрос или ответ банка можно через меню "Просмотр поданных запросов".
"Для поиска и просмотра в личном кабинете запросов сформированных нотариусом ранее, нужно ввести необходимые запросы, выбрав соответствующие поля: "Фамилия", "ИНН", "Имя", "Серия паспорта", "Отчество", "Номер паспорта", "Дата рождения", "Дата смерти" умершего клиента по которому выполнялся запрос нотариуса в Банк", — добавили в Ощадбанке.
Что еще стоит знать
Напомним, Ощадбанк подготовил сюрпризы для некоторых своих клиентов. Чтобы получить подарки, необходимо выполнить несколько условий до 31 января 2024 года.
Также мы писали, что в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.
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