Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Ощадбанк рассказал о нововведениях для владельцев карт — кого коснется arrow

Ощадбанк рассказал о нововведениях для владельцев карт — кого коснется

13 декабря 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Клиентам Ощадбанка доступна новая услуга — какие преимущества
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" презентовало очередное нововведение. Теперь клиентам доступна услуга "Личный кабинет нотариуса".

Об этом сообщается на сайте банка.

Читайте также:

Подробнее о новом сервисе в Ощадбанке

Как отметили в Нотариальной палате Украины, речь идет о новом сервисе, призванном упростить процедуру предоставления и получения ответов на запросы нотариусов.

Воспользоваться им могут государственные или частные нотариусы, которые авторизуются на сайте при помощи квалифицированной электронной подписи.

"Личный кабинет нотариуса" предоставит возможность:

  • создать и отправить в электронном виде запрос в Ощадбанк для получения сведений об остатках денег умерших владельцев для оформления наследства или выписки по счетам в ценных бумагах;
  • получить ответы от Ощадбанка на запрос в электронном виде с наложенной цифровой подписью;
  • быстро просмотреть запросы и ответы Ощадбанка в электронном виде;
  • отследить в любой момент статусы обработки банком запросов нотариуса.

Как воспользоваться услугой

Пошаговая инструкция подачи обращения через "Кабинет нотариусов":

  • зайти на сайт и выполнить шаги для регистрации, указанные в Руководстве пользователя;
  • в личном кабинете для оформления запроса на получение данных об остатках денег на счетах/выписках по счетам в ЦБ умерших владельцев счетов нужно выбрать виджет "Кабинет нотариусов";
  • после ввода данных добавить во вложение файл текста нотариального запроса и документ, подтверждающий смерть клиента и найти клавишу "Отправить запрос";
  • подписать запрос, после чего он автоматически отправится в системы АО "Ощадбанк";
  • просмотреть запрос или ответ банка можно через меню "Просмотр поданных запросов".

"Для поиска и просмотра в личном кабинете запросов сформированных нотариусом ранее, нужно ввести необходимые запросы, выбрав соответствующие поля: "Фамилия", "ИНН", "Имя", "Серия паспорта", "Отчество", "Номер паспорта", "Дата рождения", "Дата смерти" умершего клиента по которому выполнялся запрос нотариуса в Банк", — добавили в Ощадбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк подготовил сюрпризы для некоторых своих клиентов. Чтобы получить подарки, необходимо выполнить несколько условий до 31 января 2024 года.

Также мы писали, что в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме