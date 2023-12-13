Клиентам Ощадбанка доступна новая услуга — какие преимущества

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" презентовало очередное нововведение. Теперь клиентам доступна услуга "Личный кабинет нотариуса".

Об этом сообщается на сайте банка.

Читайте также:

Подробнее о новом сервисе в Ощадбанке

Как отметили в Нотариальной палате Украины, речь идет о новом сервисе, призванном упростить процедуру предоставления и получения ответов на запросы нотариусов.

Воспользоваться им могут государственные или частные нотариусы, которые авторизуются на сайте при помощи квалифицированной электронной подписи.

"Личный кабинет нотариуса" предоставит возможность:

создать и отправить в электронном виде запрос в Ощадбанк для получения сведений об остатках денег умерших владельцев для оформления наследства или выписки по счетам в ценных бумагах;

получить ответы от Ощадбанка на запрос в электронном виде с наложенной цифровой подписью;

быстро просмотреть запросы и ответы Ощадбанка в электронном виде;

отследить в любой момент статусы обработки банком запросов нотариуса.

Как воспользоваться услугой

Пошаговая инструкция подачи обращения через "Кабинет нотариусов":

зайти на сайт и выполнить шаги для регистрации, указанные в Руководстве пользователя;

в личном кабинете для оформления запроса на получение данных об остатках денег на счетах/выписках по счетам в ЦБ умерших владельцев счетов нужно выбрать виджет "Кабинет нотариусов";

после ввода данных добавить во вложение файл текста нотариального запроса и документ, подтверждающий смерть клиента и найти клавишу "Отправить запрос";

подписать запрос, после чего он автоматически отправится в системы АО "Ощадбанк";

просмотреть запрос или ответ банка можно через меню "Просмотр поданных запросов".

"Для поиска и просмотра в личном кабинете запросов сформированных нотариусом ранее, нужно ввести необходимые запросы, выбрав соответствующие поля: "Фамилия", "ИНН", "Имя", "Серия паспорта", "Отчество", "Номер паспорта", "Дата рождения", "Дата смерти" умершего клиента по которому выполнялся запрос нотариуса в Банк", — добавили в Ощадбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк подготовил сюрпризы для некоторых своих клиентов. Чтобы получить подарки, необходимо выполнить несколько условий до 31 января 2024 года.

Также мы писали, что в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.