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Ощадбанк розповів про нововведення для власників карток — кого торкнеться

13 грудня 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Клієнтам Ощадбанку доступна нова послуга — які переваги
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" презентувала чергове нововведення. Тепер клієнтам доступна послуга "Особистий кабінет нотаріуса".

Про це повідомляється на сайті банку.

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Детальніше про новий сервіс в Ощадбанку

Як зазначили у Нотаріальній палаті України, йдеться про новий сервіс, покликаний спростити процедуру подання та отримання відповідей на запити нотаріусів.

Скористатися ним можуть державні або приватні нотаріуси, які авторизуються на сайті за кваліфікованим електронним підписом.

"Особистий кабінет нотаріуса" надасть можливість:

  • створити та надіслати в електронному вигляді запит в Ощадбанк для отримання відомостей про залишки грошей померлих власників для оформлення спадщини чи виписки за рахунками у цінних паперах;
  • отримати відповіді від Ощадбанку на запити в електронному вигляді з накладеним цифровим підписом;
  • швидко переглянути запити та відповіді Ощадбанку в електронному вигляді;
  • відслідкувати у будь-який момент статуси опрацювання банком запитів нотаріуса.

Як скористатися послугою

Покрокова інструкція подання звернення через "Кабінет нотаріусів":

  • зайти на сайт та виконати кроки для реєстрації, вказані в Інструкції користувача;
  • в особистому кабінеті для оформлення запиту на отримання даних про залишки грошей на рахунках/виписки по рахунках у ЦП померлих власників рахунків потрібно обрати віджет "Кабінет нотаріусів";
  • після введення даних додати у вкладення файл тексту нотаріального запиту та документ, що підтверджує смерть клієнта і знайти клавішу "Надіслати запит";
  • підписати запит, після чого він автоматично відправиться до систем АТ "Ощадбанк";
  • переглянути запит чи відповідь банку можна через меню "Перегляд поданих запитів".

"Для пошуку та перегляду в особистому кабінеті  запитів сформованих нотаріусом раніше, потрібно ввести необхідні запити, обравши відповідні поля: "Прізвище", "ІПН", "Ім’я", "Серія паспорту", "По  батькові", "Номер паспорту", "Дата народження", "Дата смерті" померлого клієнта по якому виконувався запит нотаріуса до Банку", — додали в Ощадбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Ощадбанк" підготував сюрпризи для деяких своїх клієнтів. Щоб отримати подарунки, потрібно виконати кілька умов до 31 січня 2024 року.

Також ми писали, що в Ощадбанку заявляли, що з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

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