Курс валют на 29 июня — в банках изменилась стоимость доллара и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских финучреждениях перед выходными продолжает дешеветь. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден официальный курс на новом уровне.

Такие данные приводит пресс-служба Нацбанка и сайты по мониторингу.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,45 грн (-0,08);

евро — 43,26 грн (-0,09);

злотий — 10,04 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, на наличном рынке доллар в дальнейшем дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,34 грн (-0,05), в продаже — 40,83 грн (-0,05). Евро при покупке стоит — 43,24 грн (-0,01), в продаже — 43,94 грн (-0,03).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,22 грн (-0,03), в продаже — 40,82 грн (-0,03). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,76 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,40 грн (-0,05), при продаже — 40,90 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечает сайт Minfin, в обменных пунктах доллар в покупке стоит 40,73 грн (-0,03), в продаже — 40,82 грн (-0,02). Евро стоит в покупке 43,80 грн (-0,01), в продаже — 43,95 грн (-0,01).

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Напомним, Национальный банк отозвал лицензию на деятельность самого маленького украинского банка. Речь идет об АО "Альпари Банк".

Также мы писали, что в Украине в случае дальнейших перебоев в электроснабжении государственный Укрэксимбанк намерен кардинально изменить формат работы. При отключении света в зимний период рассматривает вариант закрытия отделений и переход на онлайн-режим.