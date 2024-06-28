Курс валют на 29 червня — у банках змінилась вартість долара та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінустановах перед вихідними продовжує дешевшати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), також затверджено офіційний курс на новому рівні.

Такі дані наводить пресслужба Нацбанку та сайти з моніторингу.

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Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,45 грн (-0,08);

євро — 43,26 грн (-0,09);

злотий — 10,04 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на готівковому ринку долар надалі дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 40,34 грн (-0,05), у продажу — 40,83 грн (-0,05). Євро під час купівлі коштує — 43,24 грн (-0,01), у продажу — 43,94 грн (-0,03).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,22 грн (-0,03), у продажу — 40,82 грн (-0,03). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,76 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,40 грн (-0,05), під час продажу — 40,90 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає сайт Minfin, в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 40,73 грн (-0,03), у продажу — 40,82 грн (-0,02). Євро коштує у купівлі 43,80 грн (-0,01), у продажу — 43,95 грн (-0,01).

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Нагадаємо, Національний банк відкликав ліцензію на діяльність найменшого українського банку. Йдеться про АТ "Альпарі Банк".

Також ми писали, що в Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.