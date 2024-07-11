Валютные ограничения в 2024 году — НБУ ввел очередные изменения

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 11 июля 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) отменил очередную часть валютных ограничений, введенных ранее. Изменения коснутся волонтеров, населения и бизнеса.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Что изменится для населения и волонтеров

Нацбанк увеличил список товаров оборонного назначения, которые волонтеры могут закупать за границей. В список вошли комплектующие для беспилотников, термоодеяла, термогрелки.

В настоящее время по списку разрешается закупка: тепловизоров, раций, бронежилетов, касок, шлемов, военной и тактической формы, военной и тактической обуви, защитной одежды, оптических приборов для наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, спальных мешков и средств медицинской помощи.

Регулятор конкретизировал норму относительно лимита в 100 тыс. гривен в день для закупки наличной валюты за безналичку в гривне, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных. Речь идет исключительно о безналичных средствах, а значит, украинцы в дальнейшем могут обменивать валюту за наличные средства без ограничений.

Также предоставлено разрешение физлицам возвращать соцвыплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря изменениям украинские граждане смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных стран, что в итоге позволит предотвратить ухудшение условий предоставления им помощи.

Какие валютные изменения для бизнеса

Согласно решению Нацбанка:

украинский бизнес получил разрешение на возмещение нерезидентам расходов, полученных в связи с участием в предоставлении внешнего кредита украинским заемщикам. Условие такой финансовой операции — гарантом/поручителем/страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство/иностранное государство или международная финансовая организация (МФО),

разрешается осуществлять переводы денег на счета иностранных компаний, в составе акционеров которых иностранное государство, как уплату страховых платежей по контрактам, предусматривающим покрытие военных рисков в Украине,

резиденты получили разрешение осуществлять переводы средств по предоставленным гарантиям/поручениям, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков в рамках внешних кредитов и ссуд,

нормирована возможность резидентов-заемщиков осуществлять покупку иностранной валюты для ее резервирования по кредитным договорам с МФО, что позволит усилить поддержку бизнеса со стороны МФО;

уточнил изменения в майском пакете либерализации, которым разрешалось осуществление плановых процентных платежей по внешнему корпоративному долгу.

Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара на валютном рынке снова колеблется 11 июля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) после повышения тоже опустил официальный курс до 40,71 грн (-0,05).

Также эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, на конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за доллар.