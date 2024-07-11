Валютні обмеження у 2024 році — НБУ запровадив чергові зміни

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 11 липня 2024 року Національний банк України (НБУ) скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Нацбанк збільшив список товарів оборонного призначення, які волонтери можуть закуповувати за кордоном. У перелік увійшли комплектуючі для безпілотників, термоковдри, термогрілки.

Нині за списком дозволяється закупівля: тепловізорів, рацій, бронежилетів, касок, шоломів, військової та тактичної форми, військового та тактичного взуття, захисного одягу, оптичних приладів для спостереження, безпілотних літальних апаратів, спальних мішків та засобів для домедичної допомоги.

Регулятор конкретизував норму стосовно ліміту у 100 тис. гривень на день для закупівлі готівкової валюти за безготівку у гривні, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки. Йдеться виключно про безготівкові кошти, а отже, українці надалі мають змогу обмінювати валюту за готівкові кошти без обмежень.

Також надано дозвіл фізособам повертати соцвиплати, отримані в іноземній державі. Завдяки змінам українські громадяни зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних країн, що у підсумку дозволить запобігти погіршенню умов надання їм допомоги.

Які валютні зміни для бізнесу

Згідно з рішенням Нацбанку:

український бізнес отримав дозвіл на відшкодування нерезидентам витрати, отримані у зв'язку з участю в наданні зовнішнього кредиту українським позичальникам. Умова для такої фінансової операції — гарантом/поручителем/страховиком зовнішнього кредиту повинна бути іноземна експортно-кредитна агенція/іноземна держава чи міжнародна фінансова організація (МФО),

дозволяється здійснювати перекази грошей на рахунки іноземних компаній, у складі акціонерів яких є іноземна держава, як сплату страхових платежів за контрактами, що передбачають покриття воєнних ризиків в Україні,

резиденти отримали дозвіл здійснювати перекази коштів за наданими гарантіями/поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників в рамках зовнішніх кредитів та позик,

унормовано можливість резидентів-позичальників здійснювати купівлю іноземної валюти для її резервування за кредитними договорами з МФО, що дасть змогу посилити підтримку бізнесу з боку МФО;

уточнив зміни у травневому пакеті лібералізації, яким дозволялося здійснення планових відсоткових платежів за зовнішнім корпоративним боргом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, курс долара на валютному ринку знову коливається 11 липня 2024 року. Національний банк України (НБУ) після підвищення теж опустив офіційний курс до 40,71 грн (-0,05).

Також експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за долар.