Цены на агрорынке изменились – одна из культур подешевела

Зерно в порту. Фото: Сensor.net

Семена рапса в Украине и во всем мире активно используют как сырье для биотоплива. Поэтому выращивать рапс довольно прибыльное дело.

Редакция сайта Новини.LIVE выяснила, сколько стоит рапс в Украине 6 декабря.

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Сколько стоит тонна рапса

На украинском аграрном рынке цены на рапс начали меняться еще в последний день ноября. Так, как свидетельствуют данные специализированного портала Tripoli.land, первоначально стоимость культуры в Черноморских портах снизилась с 22 880 тыс. грн до 22 582 тыс. грн за тонну.

Такая тенденция сохраняется в начале декабря. Так, по состоянию на 6 декабря тонна рапса торгуется в диапазоне 22 541 тыс. грн.

Следовательно, цены на рапс продолжают оставаться нестабильными, ведь сейчас пытаются выкупить имеющиеся на рынке остатки. Аграрии спешат как можно дороже продать остатки рапса, поскольку во второй половине сезона цены могут упасть на прогнозах хорошего урожая в следующем году.

По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), в 2025/26 МГ мировые площади сева рапса вырастут по сравнению с текущим сезоном на 1,4% до рекордных 44,1 млн га.

Как формируются цены на рапс

Все зависит от соотношения объемов спроса на экспортеров и предложения, поскольку очень незначительные объемы от производимого в Украине остаются на внутреннем рынке. Основные же объемы уходят на продажу за границу.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут заработать деньги, если будут сдавать на повторную переработку лом черных металлов. Однако, чтобы заработать приличную сумму, придется собрать немалый объем металлолома.

Также напомним, что стоимость пшеницы на аграрном рынке в Украине продолжает снижаться. Так происходит сразу по нескольким причинам.