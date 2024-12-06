Ціни на агроринку змінилися – одна з культур подешевшала

Зерно в порту. Фото: Сensor.net

Насіння ріпаку в Україні та по всьому світу активно використовують як сировину для біопалива. Тому вирощувати ріпак — доволі прибуткова справа.

Редакція сайту Новини.LIVE з’ясувала, скільки коштує ріпак в Україні станом на 6 грудня.

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На українському аграрному ринку ціни на ріпак почали змінюватися ще в останній день листопада. Так, як свідчать дані спеціалізованого порталу Tripoli.land, спочатку вартість культури у Чорноморських портах знизилася з 22 880 тис. грн до 22 582 тис. грн за тонну.

Така тенденція зберігається й на початку грудня. Так, станом на 6 грудня тонна ріпаку торгується в діапазоні 22 541 тис. грн.

Отже, ціни на ріпак продовжують залишатися нестабільними, адже зараз трейдери намагаються викупити наявні на ринку залишки. Натомість аграрії поспішають якнайдорожче продати залишки ріпаку, оскільки у другій половині сезону ціни можуть впасти на прогнозах гарного урожаю наступного року.

За прогнозом Міжнародної ради по зерну (IGC), у 2025/26 МР світові площі сівби ріпаку виростуть проти поточного сезону на 1,4% до рекордних 44,1 млн га.

Як формуються ціни на ріпак

Усе залежить від співвідношення обсягів попиту експортерів і пропозиції, оскільки дуже незначні об’єми від виробленого в Україні залишається на внутрішньому ринку. Основні ж обсяги йдуть на продаж за кордон.

Раніше ми розповідали, що українці можуть заробити гроші, якщо здаватимуть на повторне перероблення брухт чорних металів. Однак, щоби заробити пристойну суму, доведеться зібрати чималий об’єм брухту.

Також нагадаємо, що вартість пшениці на аграрному ринку в Україні продовжує знижуватися. Це відбувається одразу з кількох причин.