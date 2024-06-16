Курс валют на следующую неделю — как изменятся цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На следующей неделе, с 17 по 23 июня, валютный рынок Украины может повторить динамику предыдущей. Курсы валют будут изменяться в пределах допустимых значений без больших колебаний. Также рынок будет чередовать периоды повышения и снижения курсов.

Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Україна.

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Изменения на валютном рынке

По словам эксперта, рынок будет приспосабливаться к новым курсам, установленным в мае. Продавцы и покупатели валюты будут привыкать к этим изменениям. Лесной добавил, что основным фактором, который будет влиять на рынок, будет оставаться "электрический": он будет оказывать давление на инфляцию и будет способствовать росту цен.

"Понимаем, что новые тарифы обязательно скажутся на ценах, особенно когда в июле изменятся цены на топливо. Кроме того, перебои с электроэнергией могут напрямую влиять на развитие бизнеса, то есть тормозить экономику. Уже сейчас откорректированы прогнозы роста ВВП, согласно которым украинский экономика вырастет всего на 3%, что в 1,5 раза меньше предварительных прогнозов чиновников", — сказал он.

Прогноз курса валют

Банкир считает, что с 17 по 23 июня основные показатели валютного рынка будут следующими.

Допустимые колебания валютных курсов на межбанковском и наличном рынках составят 40-41 грн за доллар и 43-45 грн за евро на межбанке, и 40-41,2 грн за доллар и 43-46 грн за евро на наличном рынке.

Разница между курсами на межбанковском и наличном рынках составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные колебания курсов составят около 2% от стартового курса в начале недели.

"На следующей неделе рынок переведет дыхание после курсовых спринтов мая. Соответственно девальвация гривни почти успокоится и будет приближаться к нулю. Курсовые изменения, в частности американского доллара, будут происходить в достаточно узком диапазоне в 40-41 грн. Однако на валютный рынок будут давить новые ценовые реалии, которые могут отразиться на курсовых показателях уже в июле, когда начнут действовать новые акцизы на горючее", — констатировал Лесовой.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 гривны. При пессимистическом — 42 гривны.

Мы также писали, что финансовые эксперты и домохозяйства прогнозируют значительный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Эти ожидания разделяют и банкиры, указывая на возможные экономические изменения и внешние факторы.