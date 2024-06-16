Курс валют на наступний тиждень — як зміняться ціни на долар та євро

Яким буде курс долара наступного тижня — банкір втішив прогнозом
Наступного тижня, з 17 по 23 червня, валютний ринок України може повторити динаміку попереднього. Курси валют змінюватимуться в межах допустимих значень без великих коливань. Також ринок продовжуватиме чергувати періоди підвищення та зниження курсів.
Про це повідомив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.
Зміни на валютному ринку
За словами експерта, загалом ринок буде пристосовуватися до нових курсів, встановлених у травні. Продавці та покупці валюти звикатимуть до цих змін. Лєсовий додав, що основним фактором, який впливатиме на ринок, залишатиметься "електричний": він чинитиме тиск на інфляцію та сприятиме зростанню цін.
"Розуміємо, що нові тарифи обов'язково позначаться на цінах, особливо коли в липні зміняться ціни на паливо. Крім того, перебої з електроенергією можуть прямо впливати на розвиток бізнесу, тобто гальмувати економіку. Вже зараз відкориговані прогнози зростання ВВП, згідно з якими українська економіка зросте всього на 3%, що в 1,5 раза менше попередніх прогнозів урядовців", — сказав він.
Прогноз курсу валют
Банкір вважає, що з 17 по 23 червня основні показники валютного ринку будуть такими:
- Допустимі коливання валютних курсів на міжбанківському та готівковому ринках складуть 40-41 грн за долар та 43-45 грн за євро на міжбанку, і 40-41,2 грн за долар та 43-46 грн за євро на готівковому ринку.
- Різниця між курсами на міжбанківському та готівковому ринках буде в межах 0,3-0,5 грн.
- Середні тижневі коливання курсів становитимуть близько 2% від стартового курсу на початку тижня.
"Наступного тижня ринок переведе подих після курсових спринтів травня. Відповідно девальвація гривні майже заспокоїться й наближатиметься до нуля. Курсові зміни, зокрема американського долара, відбуватимуться в досить вузькому діапазоні у 40-41 грн. Однак на валютний ринок тиснутимуть нові цінові реалії, що можуть відбитися на курсових показниках вже у липні, коли почнуть діяти нові акцизи на пальне", — констатував Лєсовий.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного — 42 гривні.
Ми також писали, що фінансові експерти та домогосподарства прогнозують значне зростання курсу долара до гривні впродовж наступних 12 місяців. Ці очікування поділяють і банкіри, вказуючи на можливі економічні зміни та зовнішні фактори.
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