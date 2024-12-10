Украина установит минимальные экспортные цены на зерно - чего ждать аграриям

Зерно в руках. Фото: Agronom.com.ua

Украинское правительство решило бороться с теневыми фирмами, которые вредят государству, экспортируя зерно неизвестного происхождения за пределы страны. Так, Министерство аграрной политики и продовольствия установило минимальные цены на аграрную продукцию, в отношении которой действует режим экспортного обеспечения на последний месяц года.

Об этом говорится в приказе министерства #4256.

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Отмечается, что правительство решилось разработать и внедрить режим экспортного обеспечения для аграриев, чтобы побороть "черный" экспорт зерна. Нововведение заработало с 1 декабря 2024 года.

Рассчитывать и публиковать минимально допустимые цены будут специалисты Министерства аграрной политики. Они будут публиковаться на сайте ведомства не позднее 10 числа ежемесячно.

Экспортировать по новым правилам аграрии будут такую продукцию:

мед;

орехи;

пшеницу;

рожь;

ячмень;

овес;

кукурузу;

соевые бобы;

семена рапса;

подсолнечное семя;

соевое масло;

подсолнечное масло;

масло рапсовое;

жмых.

Минимальные цены установлены в долларах за килограмм продукции.

Что еще стоит знать

Рынок зерна в Украине, переживающий тяжелые времена в связи с войной, оказался под угрозой нового кризиса. Все потому, что сейчас большая часть зерновых попадает за границу транзитом через румынский порт Констанца.

Но недавно один из кандидатов на пост президента страны пообещал отказаться от транзита украинского зерна в случае победы.

Ранее мы рассказывали, что в мире растет спрос на украинскую кукурузу. По предварительным данным, в декабре за границу украинские аграрии поставят более 2 млн тонн этой культуры.