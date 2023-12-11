Биткоин может побить рекорды в 2024 году — какие предпосылки

Криптовалюта BTC. Фото: Unplush

Самая популярная криптовалюта Bitcoin (BTC) может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов. Эксперты криптовалютной индустрии утверждают, что для этого есть серьезные предпосылки.

Об этом информирует CNBC.

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В 2023 году биткоин подскочил сразу на 140%, и многие аналитики убеждены, что такая тенденция продолжится и в 2024-м.

По словам генерального директора Ledger Паскаля Готье, этот год был лишь разминкой для старта высокой стоимости BTC.

"Похоже, что 2023 год был годом подготовки к будущему бычьему ралли. Но настроения очень обнадеживают по отношению к 2024-25 годам", — утверждает он.

Последний ценовой рекорд цифровой валюты в 69 тысяч долларов фиксировали в ноябре 2021 года.

По словам экспертов, сейчас на рынке нарастает волнение по поводу того, что вскоре могут одобрить биржевой фонд биткоинов или ETF. Такое решение может привлечь более традиционных инвесторов, ранее даже не рассматривавших криптовалюту.

"Я думаю, что, на самом деле, ETF означает, что биткоин становится мейнстримом, и это то, чего люди ждали", — считают аналитики.

Как рассказал вице-президент по международным рынкам криптовалютной биржи CoinDCX Виджай Айяр, также ожидается двойное сокращение биткоинов, которое происходит каждые четыре года, и может состояться в мае 2024 года.

"Ряд участников рынка ждут бычьего скачка через некоторое время после сокращения вдвое, но, учитывая новости об ETF, мы вполне можем начать рост до этого, оставив большинство инвесторов в стороне", — сообщил он.

Следует отметить, что на прошлой неделе Standard Chartered подтвердил апрельское заявление о том, что к концу 2024 года биткоин достигнет 100 тыс. долларов. Там отметили, что это будет обусловлено одобрением многочисленных ETF.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Также мы писали, что в Украине народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду к рассмотрению внесли соответствующий законопроект.