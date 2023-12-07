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Вигідний вибір для початківців — доступна, але перспективна криптовалюта

7 грудня 2023 19:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Вигідний вибір для початківців — доступна, але перспективна криптовалюта
Чоловік дивіться на Біткойн. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Криптовалютний ринок надає широкий вибір активів, але не тільки Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) привертають увагу інвесторів. Існують менш відомі альткоїни, які коштують менше $1, але мають потенціал для зростання. Важливо зауважити, що такі віртуальні монети пов'язані з високим рівнем ризику.

Про це повідомляють експерти No Worries.

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Які токени мають великі шанси на успіх у потенційному майбутньому

Експерти галузі цифрових активів рекомендують звернути увагу на такі три токени: Polygon (MATIC), Stellar (XLM) та XRP.

Polygon (MATIC) функціонує як рішення для масштабування Ethereum Layer 2, допомагаючи блокчейнам вирішувати проблеми у своїх ланцюжках. MATIC просідає на 3,3% і торгується приблизно на $0.75 на момент написання цього тексту. Загальна кількість монет у обігу — $6,9 млрд, з добовим обсягом торгів на рівні $329,7 млн.

Stellar (XLM) є децентралізованою піринговою (P2P) мережею, яка останнім часом перебуває на лінії бичачого тренду. Ціна XLM становить $0.12, просідання склало 2,52%. Ринкова капіталізація — $3,2 млрд, з добовим обсягом торгів понад $102,32 млн.

XRP полегшує міжнародні грошові перекази за допомогою платіжного протоколу на основі блокчейну, і часто порівнюється із глобальною платіжною системою SWIFT.
Наразі XRP доступний за $0.60, обіг склав $32,6 млрд, а обсяг торгів за добу — $1,4 млрд.

Прогнози експертів 

Аналітики відзначають, що XRP може вийти з ведмежого тренду та досягти рівня $0,65 у близькому майбутньому. Окремі експерти також вбачають потенціал росту у MATIC та XLM. Однак важливо пам'ятати, що криптовалюти завжди пов'язані з ризиком, і інвестиції повинні бути ретельно обгрунтовані.

Нагадаємо, в Україні народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.

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