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Выгодный выбор для начинающих — доступная, но перспективная криптовалюта

7 декабря 2023 19:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выгодный выбор для начинающих — доступная, но перспективная криптовалюта
Человек смотрит на Биткойн. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Криптовалютный рынок предоставляет широкий выбор активов, но не только Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) привлекают инвесторов. Есть менее известные альтоины , которые стоят менее $1, но имеют потенциал для роста. Важно отметить, что такие виртуальные монеты связаны с высоким уровнем риска.

Об этом сообщают эксперты No Worries.

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Эксперты области цифровых активов рекомендуют обратить внимание на три токена: Polygon (MATIC), Stellar (XLM) и XRP.

Polygon (MATIC) функционирует как решение для масштабирования Ethereum Layer 2, помогая блокчейнам решать проблемы в своих цепочках. MATIC проседает на 3,3% и торгуется примерно на $0.75 на момент написания этого текста. Общее количество монет в обращении — $6,9 млрд, с суточным объемом торгов на уровне $329,7 млн.

Stellar (XLM) является децентрализованной пиринговой (P2P) сетью, которая в последнее время находится на линии бычьего тренда. Цена XLM составляет $0.12, проседание составило 2,52%. Рыночная капитализация — $3,2 млрд, с суточным объемом торгов свыше $102,32 млн.

XRP облегчает международные денежные переводы посредством платежного протокола на основе блокчейна и часто сравнивается с глобальной платежной системой SWIFT. В настоящее время XRP доступен за $0.60, оборот составил $32,6 млрд, а объем торгов за сутки — $1,4 млрд.

Прогнозы экспертов

Аналитики отмечают, что XRP может выйти из медвежьего тренда и достичь уровня $0,65 в ближайшем будущем. Некоторые эксперты также видят потенциал роста в MATIC и XLM. Однако важно помнить, что криптовалюты всегда связаны с риском, и инвестиции должны быть тщательно обоснованы.

Напомним, в Украине народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту . В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

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