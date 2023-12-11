Біткоїн може побити рекорди у 2024 році — які передумови

Криптовалюта BTC. Фото: Unplush

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.

Про це інформує CNBC.

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У 2023 році біткоїн підскочив одразу на 140%, і багато хто з аналітиків переконані, що така тенденція продовжиться і в 2024-му.

За словами генерального директора Ledger Паскаля Готьє, поточний рік був лише розминкою для старту високої вартості BTC.

"Схоже, що 2023 рік був роком підготовки до майбутнього бичачого ралі. Але настрої дуже обнадіюють щодо 2024-25 років", — стверджує він.

Останній ціновий рекорд цифрової валюти у 69 тис. доларів фіксували у листопаді 2021 року.

За словами експертів, зараз на ринку наростає хвилювання з приводу того, що незабаром можуть схвалити біржовий фонд біткоїнів, чи ETF. Таке рішення може залучити більш традиційних інвесторів, які раніше навіть не розглядали криптовалюту.

"Я думаю, що, насправді, ETF означає, що біткоїн стає мейнстримом, і це те, на що люди чекали", — вважають аналітики.

Як розповів віцепрезидент з міжнародних ринків криптовалютної біржі CoinDCX Віджай Айяр, також очікується подвійне скорочення біткоїнів, що відбувається кожні чотири роки, і може відбутися у травні 2024 року.

"Ряд учасників ринку чекають бичачого стрибка через деякий час після скорочення вдвічі, але, враховуючи новини про ETF, ми цілком можемо почати зростання до цього, залишивши більшість інвесторів осторонь", — повідомив він.

Варто зауважити, що минулого тижня Standard Chartered підтвердив квітневу заяву про те, що до кінця 2024 року біткоїн досягне 100 тис. доларів. Там зазначили, що це буде зумовлено схваленням численних ETF.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Також ми писали, що в Україні народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.