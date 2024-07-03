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Банковские учреждения Украины переписали валютные курсы — новые данные

3 июля 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 4 июля — банки снова повысили цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке продолжает двигаться вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 4 июля 2024 года также утвержден официальный курс доллара на новом уровне.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,75 грн (+0,01);
  • евро — 43,84 грн (+0,15);
  • злотый — 10,19 грн (+0,10).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке страны доллар продолжает дорожать. Стоит в среднем при покупке 40,56 грн (+0,04), при продаже — 41,07 грн (+0,08). Евровалюта в покупке стоит — 43,56 грн (+0,08), в продаже — 44,24 грн (+0,09).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (0,00), в продаже — 41,00 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,55 грн (+0,05), продают — за 40,94 грн (+0,08). В Ощадбанке стоит при покупке 40,60 грн (+0,15), при продаже — 41,10 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,85 грн (-0,05), в продаже — 40,99 грн (-0,01). Евровалюта стоит в покупке 44,05 грн (+0,05), в продаже — 44,25 грн (0,00).

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Напомним, Национальный банк работает над концепцией "оператора финансовой инклюзии" и планирует внести понятие ограниченной банковской лицензии в банковское законодательство. В настоящее время проект такого закона находится на стадии разработки.

Также сообщалось, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривны.

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