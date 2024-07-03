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Банківські установи України переписали валютні курси — нові дані

3 липня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 4 липня — банки знову підвищили ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку надалі рухається вгору. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), на 4 липня 2024 року також затверджено офіційний курс долара на новому рівні.

Про це свідчить інформація на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,75 грн (+0,01);
  • євро — 43,84 грн (+0,15);
  • злотий — 10,19 грн (+0,10).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку країни долар продовжує дорожчати. Коштує у середньому під час купівлі 40,56 грн (+0,04), під час продажу — 41,07 грн (+0,08). Євровалюта у купівлі коштує — 43,56 грн (+0,08), у продажу — 44,24 грн (+0,09).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (0,00), у продажу — 41,00 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,55 грн (+0,05), продають — за 40,94 грн (+0,08). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,60 грн (+0,15), під час продажу — 41,10 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,85 грн (-0,05), у продажу — 40,99 грн (-0,01). Євровалюта коштує у купівлі 44,05 грн (+0,05), у продажу — 44,25 грн (0,00).

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Нагадаємо, Національний банк працює над концепцією "оператора фінансової інклюзії" і планує внести поняття обмеженої банківської ліцензії до банківського законодавства. Наразі проєкт такого закону знаходиться на стадії розробки.

Також повідомлялося, що у 2024 році Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривні.

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