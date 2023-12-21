Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Банки и обменники обновили валютный курс — сколько сейчас стоит доллар arrow

Банки и обменники обновили валютный курс — сколько сейчас стоит доллар

21 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 21 декабря — банки и обменники обновили курс доллара
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара выше предыдущего банковского дня. Изменилась стоимость американской валюты в банках и обменниках.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным Нацбанка, на 21 декабря курс установлен на следующем уровне:

  • доллар — 37,55 грн (+0,23);
  • евро — 41,06 грн/евро (+0,14);
  • злотый — 9,45 грн/PLN (+0,11).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, валюта на наличном валютном рынке страны подорожала. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 38,09 грн. В покупке стоит 37,48 гривны (+0,18), а при продаже — 38,04 гривны (+0,20). Евро в покупке — 40,85 гривны (+0,33), а при продаже — 41,79 гривны (+0,38).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 21 декабря
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, 21 декабря в обменниках доллар в покупке стоит несколько дороже — 38,00 грн, в продаже — 38,20 грн. Стоимость евро в покупке 41,50 грн, а при продаже — 41,75 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Ощадбанке рассказали о новых условиях программы Доступные кредиты 5-7-9. Новые условия, принятые Кабмином, стали ответом на новые вызовы в сложившейся экономической ситуации на рынке. Наиболее ощутимые изменения — сосредоточение программы на поддержке бизнеса на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год. Новая оценка курса гривны составляет 40,7 грн/долл, что на 0,7 грн меньше, чем предполагалось раннее, 41,4 грн/долл.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме