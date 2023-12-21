Курс валют 21 декабря — банки и обменники обновили курс доллара

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара выше предыдущего банковского дня. Изменилась стоимость американской валюты в банках и обменниках.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Так, по данным Нацбанка, на 21 декабря курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,55 грн (+0,23);

евро — 41,06 грн/евро (+0,14);

злотый — 9,45 грн/PLN (+0,11).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, валюта на наличном валютном рынке страны подорожала. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 38,09 грн. В покупке стоит 37,48 гривны (+0,18), а при продаже — 38,04 гривны (+0,20). Евро в покупке — 40,85 гривны (+0,33), а при продаже — 41,79 гривны (+0,38).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, 21 декабря в обменниках доллар в покупке стоит несколько дороже — 38,00 грн, в продаже — 38,20 грн. Стоимость евро в покупке 41,50 грн, а при продаже — 41,75 грн.

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Напомним, в Ощадбанке рассказали о новых условиях программы Доступные кредиты 5-7-9. Новые условия, принятые Кабмином, стали ответом на новые вызовы в сложившейся экономической ситуации на рынке. Наиболее ощутимые изменения — сосредоточение программы на поддержке бизнеса на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год. Новая оценка курса гривны составляет 40,7 грн/долл, что на 0,7 грн меньше, чем предполагалось раннее, 41,4 грн/долл.