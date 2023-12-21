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Банки та обмінники оновили валютний курс — скільки зараз коштує долар

21 грудня 2023 09:05
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют 21 грудня — банки та обмінники оновили курс долара
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара вищим проти попереднього банківського дня. Змінилась вартість американської валюти також у банках та обмінниках.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними Нацбанку, на 21 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,55 грн (+0,23);
  • євро — 41,06 грн/євро (+0,14);
  • злотий — 9,45 грн/PLN (+0,11).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, валюта на готівковому валютному ринку країни подорожчала. Середня вартість долара зараз становить 38,09 гривні. У покупці коштує 37,48 гривні (+0,18), а при продажу — 38,04 гривні (+0,20). Євро у покупці становить 40,85 гривні (+0,33), а при продажу — 41,79 гривні (+0,38).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 21 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, 21 грудня в обмінниках долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн, у продажу — 38,20 грн. Вартість євро у купівлі  41,50 грн, а при продажу — 41,75 грн.

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Нагадаємо, в Ощадбанку розказали про нові умови програми Доступні кредити 5−7−9. Нові умови, ухвалені Кабміном, стали відповіддю на нові виклики в економічній ситуації, що склалась на ринку. Найбільш відчутні зміни — зосередження програми на підтримці бізнесу на деокупованих територіях.

Також ми писали, що Кабмін надав новий прогноз щодо курсу долара на 2024 рік. Нова оцінка курсу гривні становить 40,7 грн/дол, що на 0,7 грн менше, ніж передбачалося раніше, —  41,4 грн/дол. 

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