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Банки и обменники обновили курс валют — где выгоднее всего покупать доллары

24 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 24 декабря — сколько стоит валюта в банках и обменниках
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В воскресенье, 24 декабря, Национальным банком Украины (НБУ) снова был определен официальный курс доллара, который на данный момент составляет 37,59 грн. В Нацбанке изменения стоимости американской валюты не были зафиксированы. Однако стоит отметить, что в других финансовых учреждениях и обменниках ситуация несколько изменилась.

Такие данные обнародованы на официальном портале Нацбанка.

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Так, согласно информации НБУ, на 24 декабря курс валют установлен на таком уровне:

  • доллар — 37,59 грн (+0,00);
  • евро — 41,28 грн/евро (+0,00);
  • злотый — 9,51 грн/PLN (+0,00).

Курс валют в банках

Согласно информации, предоставленной порталом Kurs, 24 декабря на наличном валютном рынке Украины американская валюта также отметилась стабильным курсом. В среднем доллар оценивается в 38 грн. При покупке его стоимость составляет 37,56 грн (-0,01), а при продаже — 38,13 грн (+0,01). Относительно евро его цена несколько снизилась: при покупке составляет 41,04 грн (-0,02), а при продаже — 41,98 грн (-0,01).

курс
Курс валют 24 декабря. Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Согласно данным, представленным на сайте Minfin, 24 декабря в обменных пунктах курс доллара немного подорожал и составляет 37,97 грн при покупке и 38,10 грн при продаже. Относительно евро его цена тоже выросла и при покупке составляет 41,62 грн, а при продаже — 41,90 грн.

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Напомним, в Национальном банке оценили ситуацию на украинском валютном рынке к концу 2023 года. Утверждают, что определенная девальвация гривны обусловлена ростом спроса на иностранную валюту.

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