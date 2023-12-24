Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Банки та обмінники оновили курс валют — де найвигідніше купувати долари arrow

Банки та обмінники оновили курс валют — де найвигідніше купувати долари

24 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 24 грудня —скільки коштує валюта у банках та обмінниках
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У неділю, 24 грудня, Національним банком України (НБУ) знову був визначений офіційний курс долара, який на цей момент становить 37,59 грн. У Нацбанку зміни вартості американської валюти не були зафіксовані. Проте, варто відзначити, що в інших фінансових установах та обмінниках ситуація трохи змінилася.

Такі дані оприлюднені на офіційному порталі Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з інформацією НБУ, на 24 грудня курс валют встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,59 грн (+0,00);
  • євро — 41,28 грн/євро (+0,00);
  • злотий — 9,51 грн/PLN (+0,00).

Курс валют у банках

Відповідно до інформації, наданої порталом Kurs, 24 грудня на готівковому валютному ринку України американська валюта також відзначилася стабільним курсом. У середньому долар оцінюється в 38,00 грн. При покупці його вартість становить 37,56 грн (-0,01), а при продажу — 38,13 грн (+0,01). Щодо євро, його ціна дещо знизилася: при покупці складає 41,04 грн (-0,02), а при продажу — 41,98 грн (-0,01).

курс
Курс валют 24 грудня. Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Згідно із даними, представленими на сайті Minfin, 24 грудня в обмінних пунктах курс долара трохи здорожчав та складає 37,97 грн при купівлі та 38,10 грн при продажу. Щодо євро, його ціна теж зросла та при купівлі становить 41,62 грн, а при продажу — 41,90 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у Національному банку оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі