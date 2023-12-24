Курс долара на 24 грудня —скільки коштує валюта у банках та обмінниках

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 24 грудня, Національним банком України (НБУ) знову був визначений офіційний курс долара, який на цей момент становить 37,59 грн. У Нацбанку зміни вартості американської валюти не були зафіксовані. Проте, варто відзначити, що в інших фінансових установах та обмінниках ситуація трохи змінилася.

Такі дані оприлюднені на офіційному порталі Нацбанку.

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Так, згідно з інформацією НБУ, на 24 грудня курс валют встановлено на такому рівні:

долар — 37,59 грн (+0,00);

євро — 41,28 грн/євро (+0,00);

злотий — 9,51 грн/PLN (+0,00).

Курс валют у банках

Відповідно до інформації, наданої порталом Kurs, 24 грудня на готівковому валютному ринку України американська валюта також відзначилася стабільним курсом. У середньому долар оцінюється в 38,00 грн. При покупці його вартість становить 37,56 грн (-0,01), а при продажу — 38,13 грн (+0,01). Щодо євро, його ціна дещо знизилася: при покупці складає 41,04 грн (-0,02), а при продажу — 41,98 грн (-0,01).

Курс валют 24 грудня. Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Згідно із даними, представленими на сайті Minfin, 24 грудня в обмінних пунктах курс долара трохи здорожчав та складає 37,97 грн при купівлі та 38,10 грн при продажу. Щодо євро, його ціна теж зросла та при купівлі становить 41,62 грн, а при продажу — 41,90 грн.

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Нагадаємо, у Національному банку оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.