Курс валют на 19 июня — доллар в банках и обменниках дешевеет

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках пошел на убыль. Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2024 года также утвердил официальный курс американской валюты на более низком уровне.

Об этом сообщает пресс-центр регулятора и мониторинговые сайты.

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Так, Нацбанк установил следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 40,54 грн (-0,10);

евро — 43,44 грн (-0,09);

злотый — 9,97 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. Стоит в среднем в покупке 40,48 грн (-0,05), в продаже — 40,98 грн (-0,08). Евро в покупке стоит 43,41 грн (-0,02), в продаже — 44,17 грн (-0,05).

ПриватБанк покупает доллар за 40,30 грн (-0,10), продает — за 40,90 грн (-0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (0,00), продают — за 40,92 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (0,00), при продаже — 41,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным издания Minfin, в обменных пунктах доллар подешевел в покупке, стоит 40,85 грн (-0,06), в продаже — 41,01 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке 44,05 грн (-0,07), в продаже — 44,25 грн (-0,05).

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Напомним, НБУ официально разрешил банкам запустить для населения еще один вид покупки иностранной валюты — наличной валюты за безналичную гривну (с оплатой со счета).

Ранее мы также писали, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 гривны. При пессимистическом — до 42-х.