Курс валют на 19 червня — долар у банках та обмінниках дешевшає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках пішов на спад. Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2024 року також затвердив офіційний курс американської валюти на нижчому рівні.

Про це інформує пресцентр регулятора та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк встановив такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 40,54 грн (-0,10);

євро — 43,44 грн (-0,09);

злотий — 9,97 грн (-0,01).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 40,48 грн (-0,05), у продажу — 40,98 грн (-0,08). Євро у купівлі коштує 43,41 грн (-0,02), у продажу — 44,17 грн (-0,05).

ПриватБанк купує долар за 40,30 грн (-0,10), продає — за 40,90 грн (-0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (0,00), продають — за 40,92 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (0,00), під час продажу — 41,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними видання Minfin, в обмінних пунктах долар подешевшав у купівлі, коштує 40,85 грн (-0,06), у продажу — 41,01 грн (-0,06). Євровалюта коштує у купівлі 44,05 грн (-0,07), у продажу — 44,25 грн (-0,05).

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Нагадаємо, НБУ офіційно дозволив банкам запустити для населення ще один вид купівлі іноземної валюти — готівкової валюти за безготівкову гривню (з оплатою з рахунку).

Раніше ми також писали, що за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного — до 42-х.