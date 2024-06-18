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Зеленський узаконив нові розміри виплат під час ДТП — деталі

18 червня 2024 14:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Автоцивілка по-новому — президент схвалив законопроєкт про реформу
Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про реформу автострахування в Україні. Документ покликаний поступово підвищити суми страхових виплат до європейського рівня.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Йдеться про законопроєкт №8300 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Він передбачає нові максимальні розміри страхових виплат. Суми планують підвищити до розмірів, встановлених в країнах Європейського Союзу (ЄС).

Зараз ліміт дорівнює 320 тис. грн на одну потерпілу особу, незалежно від числа потерпілих. За шкоду, заподіяну майну, — 160 тис. грн (не вище 800 тис. грн).

Підвищення компенсацій відбудеться протягом двох років після набуття чинності закону:

  • до 1 млн гривень на одного громадянина — за заподіяну шкоду життю та здоров’ю потерпілих;
  • до 20 млн гривень — за один страховий випадок;
  • до 2 млн гривень — на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих осіб.

Протягом чотирьох років після року вступу України у ЄС суми підвищаться ще раз суттєвіше.

 

автоцивілка нові суми виплати ДТП
Графіка. Джерело: Слово і діло

Також закон передбачає:

  • запровадження швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим за страховиків-банкрутів до набуття чинності закону (зараз йдеться про роки, а стане до 90 днів);
  • пряме врегулювання у всіх випадках аварій, в яких шкоду було завдано тільки транспорту. Це дасть змогу потерпілій особі звернутись за страховою виплатою до страховика, навіть якщо винуватець ДТП не був застрахований;
  • розширення застосування "європротоколу" — оформлення заяв про відшкодування у разі аварій без участі правоохоронців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні існує штраф за непристебнутий ремінь безпеки в таксі. Відомо, хто має його сплачувати.

Раніше ми писали, що найменший штраф за порушення ПДР в Україні становить тільки 34 грн. Також є ще кілька порушень із символічними грошовими покараннями.

Володимир Зеленський
водії
автоцивілка
виплати
страхування
ДТП
закон
авто

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