Автоцивілка по-новому — президент схвалив законопроєкт про реформу

Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про реформу автострахування в Україні. Документ покликаний поступово підвищити суми страхових виплат до європейського рівня.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Йдеться про законопроєкт №8300 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Він передбачає нові максимальні розміри страхових виплат. Суми планують підвищити до розмірів, встановлених в країнах Європейського Союзу (ЄС).

Зараз ліміт дорівнює 320 тис. грн на одну потерпілу особу, незалежно від числа потерпілих. За шкоду, заподіяну майну, — 160 тис. грн (не вище 800 тис. грн).

Підвищення компенсацій відбудеться протягом двох років після набуття чинності закону:

до 1 млн гривень на одного громадянина — за заподіяну шкоду життю та здоров’ю потерпілих;

до 20 млн гривень — за один страховий випадок;

до 2 млн гривень — на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих осіб.

Протягом чотирьох років після року вступу України у ЄС суми підвищаться ще раз суттєвіше.

Графіка. Джерело: Слово і діло

Також закон передбачає:

запровадження швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим за страховиків-банкрутів до набуття чинності закону (зараз йдеться про роки, а стане до 90 днів);

пряме врегулювання у всіх випадках аварій, в яких шкоду було завдано тільки транспорту. Це дасть змогу потерпілій особі звернутись за страховою виплатою до страховика, навіть якщо винуватець ДТП не був застрахований;

розширення застосування "європротоколу" — оформлення заяв про відшкодування у разі аварій без участі правоохоронців.

Що ще варто знати

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