Автогражданка по-новому — президент одобрил законопроект о реформе

Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о реформе автострахования в Украине. Документ призван постепенно повысить суммы страховых выплат до европейского уровня.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

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Реформа автострахования в Украине

Речь идет о законопроекте №8300 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Он предусматривает новые максимальные размеры страховых выплат. Суммы планируется повысить до размеров, установленных в странах Европейского Союза (ЕС).

Сейчас лимит равен 320 тыс. грн на одного потерпевшего, независимо от числа пострадавших. За ущерб, причиненный имуществу, — 160 тыс. грн (не выше 800 тыс. грн).

Повышение компенсаций произойдет в течение двух лет после вступления закона в силу:

до 1 млн гривен на одного гражданина — за причиненный вред жизни и здоровью потерпевших;

до 20 млн гривен — за один страховой случай;

до 2 млн гривен — на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.

В течение четырех лет после года вступления Украины в ЕС суммы повысятся еще более существенно.

Графика. Источник: Слово и дело

Также закон предусматривает:

введение быстрого осуществления гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (в настоящее время речь идет о годах, а станет до 90 дней);

прямое урегулирование во всех случаях аварий, в которых ущерб был причинен только транспорту. Это позволит потерпевшему лицу обратиться за страховой выплатой к страховщику, даже если виновник ДТП не был застрахован;

расширение применения "европротокола" — оформление заявлений о возмещении в случае аварий без участия правоохранителей.

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