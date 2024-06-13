Зарплати у ПриватБанку та Ощадбанку — відомо доходи керівників

Зарплати у держбанках — скільки платять керівникам Привату та Ощаду
Керівництво українських державних банківських установ отримує захмарні заробітні плати під час війни. Зокрема, дохід голови правління "ПриватБанку" сягнув 1,1 млн гривень у травні 2024 року.
Про це повідомляє видання Oboz.ua.
Зарплати у держбанках травні 2024 року
У державному "Ощадбанку" керівнику Сергію Наумову виплатили у травні 1,1 мільйона гривень (до утримання податків) минулого місяця, заступникам нарахували від 479 тисяч до 760 тисяч гривень.
У склад правління входять:
- керівник банку;
- п'ять заступників керівника;
- двоє членів правління.
У найбільшій держфінустанові "ПриватБанк" заробітні плати більші. Керівнику Герхарду Бешу нарахували 1,1 мільйона гривень (до оподаткування), заступникам — від 894 тисяч до 972 тисяч гривень.
У складі правління банку:
- керівник фінустанови;
- два заступники керівника;
- чотири члени правління.
Виконувачу обов'язків голови правління "Укргазбанку" Родіону Морозову виплатили у травні 870 тисяч гривень, а членам правління — від 550 тисяч до 968 тисяч гривень.
У склад правління входять:
- виконувач обов'язків голови;
- шестеро членів правління.
Керівник Укрексімбанку Сергій Єрмаков отримав у вигляді зарплати 1 мільйон гривень, троє членів правління заробили від 766 тисяч до 1,2 мільйона гривень.
У складі правління:
- керівник банку;
- троє членів правління.
Керівникові "Сенс Банку" Олексію Ступаку виплатили минулого місяця 953 тисячі гривень (до вирахування податків), а членам правління — від 652 тисяч до 750 тисяч гривень, а заступникові керівника — 761 тисячу гривень.
У склад правління банку входять:
- керівник фінустанови;
- заступник керівника;
- троє членів правління.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на державній службі стало більш вигідно працювати. Зарплата, яку оприлюднили чиновники у деклараціях за 2022 рік, суттєво зросла проти довоєнного, 2021 року.
Раніше ми писали, що ринок праці у травні 2024 року характеризувався значним зниженням кількості претендентів і слабким рівнем конкуренції за робочі місця. Роботодавці активно розміщували вакансії.
Читайте Новини.LIVE!