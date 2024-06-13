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Зарплати у держбанках — скільки платять керівникам Привату та Ощаду

13 червня 2024 11:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати у ПриватБанку та Ощадбанку — відомо доходи керівників
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Керівництво українських державних банківських установ отримує захмарні заробітні плати під час війни. Зокрема, дохід голови правління "ПриватБанку" сягнув 1,1 млн гривень у травні 2024 року.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Зарплати у держбанках травні 2024 року

У державному "Ощадбанку" керівнику Сергію Наумову виплатили у травні 1,1 мільйона гривень (до утримання податків) минулого місяця, заступникам нарахували від 479 тисяч до 760 тисяч гривень.

У склад правління входять:

  • керівник банку;
  • п'ять заступників керівника;
  • двоє членів правління.

У найбільшій держфінустанові "ПриватБанк" заробітні плати більші. Керівнику Герхарду Бешу нарахували 1,1 мільйона гривень (до оподаткування), заступникам — від 894 тисяч до 972 тисяч гривень.

У складі правління банку:

  • керівник фінустанови;
  • два заступники керівника;
  • чотири члени правління.

Виконувачу обов'язків голови правління "Укргазбанку" Родіону Морозову виплатили у травні 870 тисяч гривень, а членам правління — від 550 тисяч до 968 тисяч гривень.

У склад правління входять:

  • виконувач обов'язків голови;
  • шестеро членів правління.

Керівник Укрексімбанку Сергій Єрмаков отримав у вигляді зарплати 1 мільйон гривень, троє членів правління заробили від 766 тисяч до 1,2 мільйона гривень.

У складі правління:

  • керівник банку;
  • троє членів правління.

Керівникові "Сенс Банку" Олексію Ступаку виплатили минулого місяця 953 тисячі гривень (до вирахування податків), а членам правління — від 652 тисяч до 750 тисяч гривень, а заступникові керівника — 761 тисячу гривень.

У склад правління банку входять:

  • керівник фінустанови;
  • заступник керівника;
  • троє членів правління.

 

зарплати банки ПриватБанк та Ощадбанк
Джерело: Oboz

Що ще варто знати

Нагадаємо, на державній службі стало більш вигідно працювати. Зарплата, яку оприлюднили чиновники у деклараціях за 2022 рік, суттєво зросла проти довоєнного, 2021 року.

Раніше ми писали, що ринок праці у травні 2024 року характеризувався значним зниженням кількості претендентів і слабким рівнем конкуренції за робочі місця. Роботодавці активно розміщували вакансії.

ПриватБанк
зарплати
Ощадбанк
банки
доходи

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