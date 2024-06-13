Зарплаты в ПриватБанке и Ощадбанке — известны доходы руководителей

Зарплаты в госбанках — сколько платят руководителям Привата и Ощада
Руководство украинских государственных банковских учреждений получает заоблачные заработные платы во время войны. В частности, доход главы правления "ПриватБанка" достиг 1,1 млн гривен в мае 2024 года.
Об этом сообщает издание Oboz.ua.
Зарплаты в госбанках в мае 2024 года
В государственном "Ощадбанке" руководителю Сергею Наумову выплатили в мае 1,1 миллиона гривен (до удержания налогов) в прошлом месяце, заместителям насчитали от 479 тысяч до 760 тысяч гривен.
В состав правления входят:
- руководитель банка;
- пять заместителей руководителя;
- двое членов правления.
В крупнейшем госфинучреждении "ПриватБанк" заработные платы большие. Руководителю Герхарду Бешу насчитали 1,1 миллиона гривен (до налогообложения), заместителям — от 894 тысяч до 972 тысяч гривен.
В составе правления банка:
- руководитель финучреждения;
- два заместителя руководителя;
- четыре члена правления.
Исполняющему обязанности главы правления "Укргазбанка" Родиону Морозову выплатили в мае 870 тысяч гривен, а членам правления — от 550 тысяч до 968 тысяч гривен.
В состав правления входят:
- исполняющий обязанности руководителя;
- шесть членов правления.
Руководитель Укрэксимбанка Сергей Ермаков получил в виде зарплаты 1 миллион гривен, три члена правления заработали от 766 тысяч до 1,2 миллиона гривен.
В составе правления:
- руководитель банка;
- трое членов правления.
Руководителю "Сенс Банка" Алексею Ступаку выплатили в прошлом месяце 953 тысячи гривен (до вычета налогов), а членам правления — от 652 тысяч до 750 тысяч гривен, заместителю руководителя — 761 тысячу гривен.
В состав правления банка входят:
- руководитель финучреждения;
- заместитель руководителя;
- трое членов правления.
Что еще стоит знать
Напомним, на государственной службе стало выгоднее работать. Зарплата, обнародованная чиновниками в декларациях за 2022 год, существенно возросла против довоенного, 2021 года.
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