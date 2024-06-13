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Зарплаты в госбанках — сколько платят руководителям Привата и Ощада

13 июня 2024 11:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в ПриватБанке и Ощадбанке — известны доходы руководителей
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Руководство украинских государственных банковских учреждений получает заоблачные заработные платы во время войны. В частности, доход главы правления "ПриватБанка" достиг 1,1 млн гривен в мае 2024 года.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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В государственном "Ощадбанке" руководителю Сергею Наумову выплатили в мае 1,1 миллиона гривен (до удержания налогов) в прошлом месяце, заместителям насчитали от 479 тысяч до 760 тысяч гривен.

В состав правления входят:

  • руководитель банка;
  • пять заместителей руководителя;
  • двое членов правления.

В крупнейшем госфинучреждении "ПриватБанк" заработные платы большие. Руководителю Герхарду Бешу насчитали 1,1 миллиона гривен (до налогообложения), заместителям — от 894 тысяч до 972 тысяч гривен.

В составе правления банка:

  • руководитель финучреждения;
  • два заместителя руководителя;
  • четыре члена правления.

Исполняющему обязанности главы правления "Укргазбанка" Родиону Морозову выплатили в мае 870 тысяч гривен, а членам правления — от 550 тысяч до 968 тысяч гривен.

В состав правления входят:

  • исполняющий обязанности руководителя;
  • шесть членов правления.

Руководитель Укрэксимбанка Сергей Ермаков получил в виде зарплаты 1 миллион гривен, три члена правления заработали от 766 тысяч до 1,2 миллиона гривен.

В составе правления:

  • руководитель банка;
  • трое членов правления.

Руководителю "Сенс Банка" Алексею Ступаку выплатили в прошлом месяце 953 тысячи гривен (до вычета налогов), а членам правления — от 652 тысяч до 750 тысяч гривен, заместителю руководителя — 761 тысячу гривен.

В состав правления банка входят:

  • руководитель финучреждения;
  • заместитель руководителя;
  • трое членов правления.

 

зарплаты банки ПриватБанк и Ощадбанк
Источник: Oboz

Что еще стоит знать

Напомним, на государственной службе стало выгоднее работать. Зарплата, обнародованная чиновниками в декларациях за 2022 год, существенно возросла против довоенного, 2021 года.

Ранее мы писали, что рынок труда в мае 2024 года характеризовался значительным снижением количества претендентов и слабым уровнем конкуренции за рабочие места. Работодатели активно размещали вакансии.

ПриватБанк
зарплаты
Ощадбанк
банки
доходы

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